Saint-Aignan

MonstroZoo au ZooParc de Beauval

ZooParc de Beauval Avenue du Blanc Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-17 09:00:00

fin : 2027-03-08

Date(s) :

2026-10-17 2027-01-01

Des gentils monstres égarés dans le parc faites la connaissance de Bloop, Pyrak, Vrix, Grundo, Böm, Octavia, et leurs familles !

Le ZooParc de Beauval vous invite à découvrir MonstroZoo, une expérience immersive et spectaculaire qui transformera votre visite en un véritable voyage où l’imagination danse avec le réel. Petits et grands découvriront un univers où des créatures fantastiques côtoient les 35 000 animaux du parc, avec décors sonores, lumineux et interactifs, transformant chaque allée en une aventure extraordinaire. Faites la connaissance de Bloop, Pyrak, Vrix, Grundo, Böm, Octavia et leurs familles, de gentils monstres égarés dans le parc ! .

ZooParc de Beauval Avenue du Blanc Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 50 00

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English :

Friendly monsters loose in the park. Imagine alleys full of strange creatures from elsewhere! Meet Bloop, Pyrak, Vrix, Grundo, Böm and Octavia, and their families

L’événement MonstroZoo au ZooParc de Beauval Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT41