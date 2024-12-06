MONTE CRISTO REIMS ARENA Reims

Marne

MONTE CRISTO REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 20:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

“ Monte-Cristo “ est le nouveau spectacle musical événement d’après le chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas.

Plongez au cœur de l’histoire du jeune Edmond Dantès qui, victime d’un complot, revient pour se venger de ceux qui l’ont trahi.

Revivez cette épopée sur scène à travers des mélodies poignantes et une scénographie grandiose.

Le Comte de Monte-Cristo, chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, est une épopée de vengeance, de trahison et de rédemption.

À travers des mélodies poignantes et des chorégraphies lyriques, Monte-Cristo, le spectacle musical plonge le spectateur dans l’histoire tumultueuse du XIXe siècle où trahison et justice s’entrelacent et où le destin d’un homme se joue sur le fil du rasoir. L’émotion et la grandeur du récit se fondent à la puissance des chansons et des chorégraphies. .

