MONTE CRISTO REIMS ARENA Reims
Tarif : 25 – 25 – 89 EUR
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 20:30:00
2026-10-03
Tout public
“ Monte-Cristo “ est le nouveau spectacle musical événement d’après le chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas.
Plongez au cœur de l’histoire du jeune Edmond Dantès qui, victime d’un complot, revient pour se venger de ceux qui l’ont trahi.
Revivez cette épopée sur scène à travers des mélodies poignantes et une scénographie grandiose.
Le Comte de Monte-Cristo, chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas, est une épopée de vengeance, de trahison et de rédemption.
À travers des mélodies poignantes et des chorégraphies lyriques, Monte-Cristo, le spectacle musical plonge le spectateur dans l’histoire tumultueuse du XIXe siècle où trahison et justice s’entrelacent et où le destin d’un homme se joue sur le fil du rasoir. L’émotion et la grandeur du récit se fondent à la puissance des chansons et des chorégraphies. .
REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César
Reims 51100 Marne Grand Est
L’événement MONTE CRISTO Reims a été mis à jour le 2024-12-06 par Reims Tourisme & Congrès