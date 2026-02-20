Montée à la tour Bohier à Nevers, Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Nevers

Informations pratiques

Montée à la tour Bohier à Nevers 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Nièvre

Sur inscription au comptoir situé à l’intérieur de la cathédrale | Visites

commentées par groupes de 18 personnes | Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (accès uniquement par escalier).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visité la tour de la cathédrale, point culminant de la ville de Nevers. Elle s’élève à plus de cinquante-deux mètres au-dessus des toits de la ville. Les deux derniers niveaux, édifiés au seizième siècle, offrent un décor sculpté exceptionnel de statues monumentales. Du sommet, le panorama à 360° s’étend des monts du Morvan au sud-est à la butte de Sancerre au nord-ouest. On y accède par un escalier en colimaçon de 285 marches.

Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte Rue du Cloitre Saint Cyr, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386364104 https://www.nevers-tourisme.com/sit/cathedrale-saint-cyr-sainte-julitte La cathédrale Saint-Cyr Sainte-Julitte présente la particularité de posséder deux chœurs, l’un roman à l’Ouest, l’autre gothique à l’Est. Le chœur roman se distingue par la crypte et le gigantesque Christ en Gloire peint sur la voute en cul-de-four de l’abside. Le chevet gothique, quant à lui, offre aux visiteurs un condensé d’histoire architecturale entre le baptistère du VIe siècle et les vitraux du XXe siècle. En effet la cathédrale offre une autre particularité, celle de posséder des vitraux contemporains. Cette initiative fait suite à la destruction en quasi totalité des verrières lors du bombardement aérien du 16 juillet 1944. En vue de la conception des vitraux le choix s’est porté sur différents peintres parmi les plus importants tel que Viallat, Alberola, Honegger et Rouan.

Venez visité la tour de la cathédrale, point culminant de la ville de Nevers. Elle s’élève à plus de cinquante-deux mètres au-dessus des toits de la ville. Les deux derniers niveaux, édifiés au un de…

© Jean-Michel Drugeon / Regards sur la cathédrale de Nevers