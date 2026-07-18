Montée à la Tour Philippe Le Bon, Office de Tourisme, Dijon

Informations pratiques

Montée à la Tour Philippe Le Bon 19 et 20 septembre Office de Tourisme Côte-d’Or

Sur inscription | 18 personnes maximum par montée | Non accessible aux PMR | Déconseillé aux femmes enceintes | Se présenter 10 min avant le départ à l’Office de tourisme,11 rue des Forges | Bagages et poussettes ne sont pas acceptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du haut de la tour, découvrez un panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et de ses alentours lors de cette visite commentée.

La tour Philippe Le Bon domine Dijon du haut de ses 46 mètres. Édifiée entre 1450 et 1460 au cœur de la cité, elle symbolise le prestige et la puissance des Ducs de Bourgogne. Elle réserve, au bout de ses 316 marches, une vue à 360°, un panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et ses environs.

Pour chaque visite, un créneau toute les 45min est disponible. Cependant une réservation est obligatoire par téléphone au 03.80.44.11.44 ou dans l’un des points d’accueil de l’office de tourisme

L’accès est gratuit mais limité à 18 personnes par ascension. Non accessible aux personnes en fauteuil roulant. Déconseillé aux femmes enceintes. Il est indispensable de se présenter 10 minutes avant le départ à l’office de tourisme, situé au 11 rue des Forges.

Office de Tourisme 11 rue des Forges, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 11 44

Du haut de la tour, découvrez un panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et de ses alentours lors de cette visite commentée.

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