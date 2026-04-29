Montrer, dénoncer, réparer : comment raconter la violence ? Théâtre de la Concorde Paris

En écho à l’exposition « La poudre et l’encre » présentée à la Bibliothèque nationale de France (L’Arsenal), cette rencontre propose un dialogue entre histoire, arts et théâtre pour explorer les multiples manières de dire la violence. À travers les siècles, les livres et les œuvres ont montré, dénoncé, amplifié, combattu la violence. Que nous disent ces formes aujourd’hui, à l’heure des images omniprésentes ?

Autour de l’historien Patrick Boucheron, de la metteuse en scène Lorraine de Sagazan et de l’écrivain Jérôme Ferrari, la discussion interrogera les responsabilités des artistes et des penseurs face à ces récits. La rencontre sera ponctuée de lectures de textes issus de l’exposition, donnant chair à ces archives sensibles.

Animée par la journaliste Claire Alet, cette soirée ouvre un espace de réflexion collective sur ce qui nous relie : notre capacité à regarder la violence en face pour mieux la comprendre, la nommer et, peut-être, la réparer voire l’empêcher.

Il est important de chercher à comprendre comment les récits que nous nous transmettons façonnent et influencent notre société. Et notamment les récits évoquant la violence. Comment raconter la violence sans la reproduire ? Comment faire du récit un espace de compréhension, de prévention et de transformation ?

Le mardi 19 mai 2026

de 19h00 à 19h15

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-19T22:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T19:15:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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