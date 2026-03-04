Moov’O’Der, Station Nautique Lac du Der – Chantecoq, Giffaumont-Champaubert

Moov’O’Der 29 – 31 mai Station Nautique Lac du Der – Chantecoq Marne

Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Initiation, découverte, démonstration des sports nautiques, sports de glisse et autres sports. Concerts. Spectacle pyrotechnique. Color Run. Animations pour toute la famille. Ouverture vendredi 29 mai avec le concert de Debout sur le Zinc à l’orange bleue de Vitry-le-François. Programme www.moovoder.com

Station Nautique Lac du Der – Chantecoq 51290 Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 72 62 80 »}] [{« link »: « https://moovoder.com/ »}]

Week-end festif, sportif et familial autour du Lac du Der. famille sports

Office de Tourisme du Lac du Der