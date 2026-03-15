Morbid Monke • KO-MA SUPERSONIC Paris

MORBID MONKE (22h30)

(Dance post punk – Bali, IDN)

Morbid Monke est un groupe de dance/post-punk originaire de Denpasar, à Bali. L’idée a germé le 9 décembre 2023, et début 2024, le groupe a officiellement pris forme sous le nom de Morbid Monke.

Le style post-punk de Morbid Monke apporte une touche de fraîcheur au genre en combinant des éléments de dance groove et de noise psychédélique. Leurs paroles plongent dans des parcours de vie personnels, exprimés à travers un mélange de langage explicite, d’analogies, de satire et de comportement ludique.

Ce n’est pas pour les âmes sensibles. Ce n’est pas destiné aux oreilles ordinaires, ni adapté à celles-ci. Trop bizarre pour vivre, trop rare pour mourir. C’est l’un des archétypes considérés comme impropres à la production de masse, en particulier parmi les groupes de la scène punk balinaise. Cinq singes aux grooves tordus dans des joints alimentés au Viagra, dansant frénétiquement, sautant comme une bande de mutants malades étouffant des notes abstraites.

Cela semble tribal, mais finalement contemporain grâce à une étrange composition art/post-punk mêlant des expériences exploratoires de trompettes pseudo-jazz, des dissonances psychédéliques sous forme de riffs de guitare sournois et des voix qui ressemblent à des chants délirants. Il n’y a jamais eu de combo comme celui-ci. Avec une nouvelle formation composée de la chanteuse Karisma Kele, du guitariste Krisna Dwipayana, du bassiste Deoka, du trompettiste Dewok et du batteur Gerby, Morbid Monke donne naissance à la forme la plus étrange de rocker punk fou dans une ambiance de discothèque carnavalesque.

Les 3 influences : IDLES, Shame, Black Midi

http://linktr.ee/morbidmonke

https://www.youtube.com/@MorbidMonke

KO-MA (21h30)

(Punk noise – Tours, FR)

KO-MA est un trio tourangeau mêlant punk, post-hardcore et noise. Les thèmes abordés – l’anxiété, l’adversité, la résilience, la liberté – s’entremêlent et prennent vie à travers une musique aux ambiances nuancées.

Les 3 influences : Birds in Row, It It Anita, La Dispute

https://www.youtube.com/@KOMA_bandFR

La suite de la programmation arrive très vite !

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Vendredi 24 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Fat White Family, Viagra Boys & Warmduscher.

Le vendredi 24 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T19:00:00+02:00_2026-07-24T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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