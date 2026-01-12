Morgan

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : 8.7 – 8.7 – EUR

8.7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Fortement influencée par une multitude de genres musicaux, du reggae à la techno en passant par le rap et le métal, Morgan s’est forgée une identité artistique distinctive, perceptible dans ses créations.

Élevée au sein d’une famille de mélomanes, Morgan est bercée dès son plus jeune âge par tous les styles musicaux. À 18 ans, passionnée par le monde des soundsystems elle se produit dans différentes Dub sessions en tant que MC et commence à publier quelques-unes de ses chansons sur Youtube. Fascinée par les outils de communication et désireuse de faire découvrir sa musique au plus grand nombre, elle se lance sur Tiktok. Tout juste un an après son inscription sur la plateforme, Morgan comptabilise plus d’1 million d’abonnés. Aujourd’hui, elle rassemble une impressionnante communauté de plus de 2,5 millions de personnes sur les réseaux sociaux. 8.7 .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Strongly influenced by a multitude of musical genres, from reggae and techno to rap and metal, Morgan has forged a distinctive artistic identity, perceptible in her creations.

L’événement Morgan Monts a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT 37