Mort ou vif Saison Ah ? Place de la Mairie Parthenay
Mort ou vif Saison Ah ? Place de la Mairie Parthenay samedi 6 juin 2026.
Parthenay
Mort ou vif Saison Ah ?
Place de la Mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:45:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Tout public dès 5 ans
CIRQUE FORAIN ET MUSIQUE
Mort ou vif
Compagnie Silembloc (26)
Cirque, Far West et Rock n’ Roll !
Cinq âmes errantes, à mi-chemin entre la vie et la mort, se livrent à une danse fascinante. Entre magie et acrobaties, dans une ambiance de western électrique, fauteuil grinçant,
gorge sèche et guitares grondantes rythment leur destin incertain. Une mise en scène palpitante où l’humour noir, la performance et l’adrénaline s’entrelacent. Reste à savoir en sortiront-ils ? Morts ou vifs ? Animé par une batterie puissante, vestige d’un soundsystem poussiéreux où les guitares chuintent, ce cirque fringant distille une ambiance unique.
C’est déjanté et ça fait du bien !
Repli au Marché aux bestiaux en cas de pluie. .
Place de la Mairie 3 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Mort ou vif Saison Ah ?
L’événement Mort ou vif Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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