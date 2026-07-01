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MORVAN – Spécial Halloween : à la découverte des mal-aimés, 58230 Saint-Brisson, Saint-Brisson

samedi 31 octobre 2026 · 58230 Saint-Brisson · Saint-Brisson

MORVAN – Spécial Halloween : à la découverte des mal-aimés, 58230 Saint-Brisson, Saint-Brisson

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
58230 Saint-Brisson
Adresse
58230 Saint-Brisson
Ville
58230 Saint-Brisson
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit, inscription obligatoire.

MORVAN – Spécial Halloween : à la découverte des mal-aimés Samedi 31 octobre, 18h30 58230 Saint-Brisson Nièvre

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T18:30:00+01:00 – 2026-10-31T20:30:00+01:00
Fin : 2026-10-31T18:30:00+01:00 – 2026-10-31T20:30:00+01:00

Samedi 31 octobre : Spéciale Halloween – à la découverte des mal-aimés

Un hululement au loin, des tressaillements sur le feuillage ?
Àl’occasion de cette soirée spéciale Halloween, venez vous imprégner des mystères de l’Étang Taureau, à la découverte de la vie nocturne du Morvan.

L’occasion de faire connaissance avec les habitants des lieux, dont certains ont longtemps souffert d’une mauvaise réputation. Ils rendent pourtant de grands services !

En partenariat avec la Réserve Internationale de Ciel Étoilé Morvan

Saint-Brisson
️ De 18h30 à 20h30
Conseillé à partir de 8 ans
Longueur de la balade : 1.5 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche et de l’eau.
️ Gratuit

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien :
contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

58230 Saint-Brisson 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@parcdumorvan.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 78 79 57 »}] [{« link »: « mailto:contact@parcdumorvan.org »}] https://www.parcdumorvan.org/evenement/speciale-halloween-a-la-decouverte-des-mal-aimes/
Venez vous imprégner des mystères de l’Étang Taureau. L’occasion de faire connaissance avec les habitants nocturne des lieux, dont certains ont longtemps souffert d’une mauvaise réputation ! RICE Morvan

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