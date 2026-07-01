MORVAN – Spécial Halloween : à la découverte des mal-aimés, 58230 Saint-Brisson, Saint-Brisson

Informations pratiques

MORVAN – Spécial Halloween : à la découverte des mal-aimés Samedi 31 octobre, 18h30 58230 Saint-Brisson Nièvre

Gratuit, inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T18:30:00+01:00 – 2026-10-31T20:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T18:30:00+01:00 – 2026-10-31T20:30:00+01:00

Samedi 31 octobre : Spéciale Halloween – à la découverte des mal-aimés

Un hululement au loin, des tressaillements sur le feuillage ?

Àl’occasion de cette soirée spéciale Halloween, venez vous imprégner des mystères de l’Étang Taureau, à la découverte de la vie nocturne du Morvan.

L’occasion de faire connaissance avec les habitants des lieux, dont certains ont longtemps souffert d’une mauvaise réputation. Ils rendent pourtant de grands services !

En partenariat avec la Réserve Internationale de Ciel Étoilé Morvan

Saint-Brisson

️ De 18h30 à 20h30

Conseillé à partir de 8 ans

Longueur de la balade : 1.5 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche et de l’eau.

️ Gratuit

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien :

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

58230 Saint-Brisson 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@parcdumorvan.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 78 79 57 »}] [{« link »: « mailto:contact@parcdumorvan.org »}] https://www.parcdumorvan.org/evenement/speciale-halloween-a-la-decouverte-des-mal-aimes/

Venez vous imprégner des mystères de l’Étang Taureau. L’occasion de faire connaissance avec les habitants nocturne des lieux, dont certains ont longtemps souffert d’une mauvaise réputation ! RICE Morvan