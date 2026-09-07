Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard

Informations pratiques

Moteurs et pélardons Dimanche 27 septembre, 10h00 Mini stadium Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

Nouvelle édition après le succès du mois de juillet. Véhicules de prestige, youngtimer, …

Buvette et restauration.

Mini stadium Chemin des Bambins 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie

Rassemblement des voitures des passionnés