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Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard

dimanche 27 septembre 2026 · Mini stadium · Bagard

Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Mini stadium
Adresse
Chemin des Bambins 30140 Bagard
Ville
30140 Bagard
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Moteurs et pélardons Dimanche 27 septembre, 10h00 Mini stadium Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00

Nouvelle édition après le succès du mois de juillet. Véhicules de prestige, youngtimer, …

Buvette et restauration.

Mini stadium Chemin des Bambins 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Rassemblement des voitures des passionnés

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