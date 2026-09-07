AGENDA · Bagard
Moteurs et pélardons, Mini stadium, Bagard
dimanche 27 septembre 2026 · Mini stadium · Bagard
Informations pratiques
Moteurs et pélardons Dimanche 27 septembre, 10h00 Mini stadium Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:00:00+02:00
Nouvelle édition après le succès du mois de juillet. Véhicules de prestige, youngtimer, …
Buvette et restauration.
Mini stadium Chemin des Bambins 30140 Bagard Bagard 30140 Gard Occitanie
Rassemblement des voitures des passionnés
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