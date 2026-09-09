Mots et Impros., Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium, Alès
mardi 15 septembre 2026 · Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle - Auditorium · Alès
Informations pratiques
Mots et Impros. Mardi 15 septembre, 14h00 Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:45:00+02:00
La comédie dans l’histoire du théâtre
Plongez dans un univers créatif où le mouvement, l’espace, et le corps prennent vie à travers des échauffements.
Laissez-vous emporter par l’improvisation et les textes théâtraux autour du rire, de la fantaisie et de l’humour. Regarder nos petites habitudes, nos originalités, construire des situations cocasses à partir de textes comiques ou de pièces qui utilisent les rebondissements de situations. Entre farce, sourire et comédie, le rire sera à l’honneur.
• Les ateliers auront lieu les mardis de 14h à 16h45 à l’auditorium du Pôle culturel de Rochebelle
• Toutes les dates :
. 15 septembre
. exceptionnellement jeudi 24 septembre
. 6, 13, 20 et 27 octobre
. 3 et 24 novembre
. 1er décembre
. 8 décembre – Restitution
• Ateliers gratuits financés dans le cadre des politiques de la ville : ANCT, Drac Occitanie, Conseil Départemental du Gard, Alès Agglo.
La restitution des ateliers sera suivie du spectacle
Le rire dans l’histoire du théâtre
avec Élisabeth Gavalda et Vincent Lorimy.
Informations & Inscriptions : 06 47 36 24 82
Courriel : palabretheatre@wanadoo.fr
Site : http://www.palabretheatre.com
Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.ales.fr/sortir-bouger/science-nature/pole-culturel-scientifique-de-rochebelle https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique [{« type »: « email », « value »: « palabretheatre@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:palabretheatre@wanadoo.fr »}, {« link »: « http://www.palabretheatre.com »}]
« Mots et impros » atelier théâtre dirigés par la comédienne d’Élisabeth Gavalda Que vous soyez amateur ou simplement curieux d’explorer le jeu théâtral, ces séances sont faites pour VOUS !
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