Mots et Impros., Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium, Alès

Informations pratiques

Mots et Impros. Mardi 15 septembre, 14h00 Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:45:00+02:00

La comédie dans l’histoire du théâtre

Plongez dans un univers créatif où le mouvement, l’espace, et le corps prennent vie à travers des échauffements.

Laissez-vous emporter par l’improvisation et les textes théâtraux autour du rire, de la fantaisie et de l’humour. Regarder nos petites habitudes, nos originalités, construire des situations cocasses à partir de textes comiques ou de pièces qui utilisent les rebondissements de situations. Entre farce, sourire et comédie, le rire sera à l’honneur.

• Les ateliers auront lieu les mardis de 14h à 16h45 à l’auditorium du Pôle culturel de Rochebelle

• Toutes les dates :

. 15 septembre

. exceptionnellement jeudi 24 septembre

. 6, 13, 20 et 27 octobre

. 3 et 24 novembre

. 1er décembre

. 8 décembre – Restitution

• Ateliers gratuits financés dans le cadre des politiques de la ville : ANCT, Drac Occitanie, Conseil Départemental du Gard, Alès Agglo.

La restitution des ateliers sera suivie du spectacle

Le rire dans l’histoire du théâtre

avec Élisabeth Gavalda et Vincent Lorimy.

Informations & Inscriptions : 06 47 36 24 82

Courriel : palabretheatre@wanadoo.fr

Site : http://www.palabretheatre.com

Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle – Auditorium 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.ales.fr/sortir-bouger/science-nature/pole-culturel-scientifique-de-rochebelle https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique [{« type »: « email », « value »: « palabretheatre@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:palabretheatre@wanadoo.fr »}, {« link »: « http://www.palabretheatre.com »}]

« Mots et impros » atelier théâtre dirigés par la comédienne d’Élisabeth Gavalda Que vous soyez amateur ou simplement curieux d’explorer le jeu théâtral, ces séances sont faites pour VOUS !