Mouvements, Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville, La Celle-Saint-Cloud

Mouvements 6 – 28 juin Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Le mouvement en peinture peut être abordé sous deux angles complémentaires. L’approche la plus évidente consiste à représenter un corps ou un objet en action.

Depuis toujours, les artistes ont peuplé leurs toiles de guerriers au combat, de nymphes dansantes ou de chevaux lancés au galop. Ces images emblématiques témoignent de la fascination pour la captation du mouvement dans l’instant figé de la peinture.

Pourtant, la dynamique picturale ne se résume pas à la simple représentation de l’action ! Elle réside aussi dans la manière dont les éléments formels – couleurs, lignes, textures – interagissent pour insuffler une énergie propre à la composition. Les natures mortes de Cézanne, les paysages tourmentés de Soutine, les expérimentations de Picasso, Kandinsky, Richard Diebenkorn ou Willem de Kooning en sont autant d’exemples.

Le mouvement ne se voit pas seulement, il se ressent.

L’artiste le fait naître en guidant le regard du spectateur à travers la toile, grâce à un jeu subtil de contrastes, de rythmes, de tensions et de répétitions. Il orchestre ainsi un parcours visuel, où chaque élément participe à une dynamique générale.

Que ce soit dans une œuvre figurative ou une composition abstraite, le mouvement devient alors une expérience sensible entre l’image et celui qui la contemple.

Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville 8e Av. Charles de Gaulle, 78170 La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France

Par les adhérents des cours de peinture du Carré des Arts.