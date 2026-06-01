Rendez-vous aux jardins – La Celle Saint-Cloud, Château de La Celle Saint-Cloud, La Celle-Saint-Cloud

Rendez-vous aux jardins – La Celle Saint-Cloud 6 et 7 juin Château de La Celle Saint-Cloud Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les samedi 6 et dimanche 7 juin, le parc du Château de La Celle Saint-Cloud ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Rendez-vous aux Jardins.

De 10h à 18h, les visiteurs pourront profiter d’une promenade au coeur de ce parc remarquable et découvrir la richesse de sa faune et de sa flore. Cet événement invite à une exploration sensible et pédagogique du patrimoine naturel local.

Des visites commentées seront proposées par la médiatrice culturelle de la Ville le samedi 6 juin à 16h, ainsi que le dimanche 7 juin à 10h30, 14h et 16h.

Le public pourra également accéder au potager du château, véritable espace de découverte aux couleurs et aux senteurs variées. Enfin, dans l’Orangerie, les apiculteurs de l’entreprise Melissapolis présenteront leur activité et sensibiliseront petits et grands au rôle essentiel des abeilles à travers une exposition et des animations.

Accès par la grille située au 4, avenue Charles de Gaulle.

Château de La Celle Saint-Cloud 4 avenue Charles de Gaulle La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France

Les samedi 6 et dimanche 7 juin, le parc du Château de La Celle Saint-Cloud ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Rendez-vous aux Jardins.