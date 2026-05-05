Move and smile aux Allées Place François Villon Aix-en-Provence
Move and smile aux Allées Place François Villon Aix-en-Provence mardi 5 mai 2026.
Aix-en-Provence
Move and smile aux Allées
Mardi 5 mai 2026 de 18h30 à 19h30.
Mardi 12 mai 2026 de 18h30 à 19h30.
Mardi 19 mai 2026 de 18h30 à 19h30.
Mardi 26 mai 2026 de 18h30 à 19h30. Place François Villon Les Allées Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-26 19:30:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26
En mai, Les Allées Provençales à Aix-en-Provence célèbrent le sport avec MOVE & SMILE, dédié au bien-être et au plaisir de bouger. Chaque mardi de 18h30 à 19h30, seront proposés des cours de pilates et fitness, tous niveaux, gratuits, en plein air !
Pour cette édition, Les Allées s’associent à deux acteurs locaux du bien-être Le studio de pilates The New Me Aix et La salle de sport Keep Cool Rotonde.
● Mardi 5 et mardi 12 mai de 18h30 à 19h30 Pilates au sol
Encadrés par le studio The New Me, ces cours de pilates sont parfaits pour travailler en douceur (et profondeur), renforcer son corps et se reconnecter à soi.
● Mardi 19 et mardi 26 mai de 18h30 à 19h30 initiation au crosstraining
Place à l’énergie avec des sessions animées par Keep Cool Rotonde.
Cours gratuits et ouverts à tous. .
Place François Villon Les Allées Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In May, Les Allées Provençales in Aix-en-Provence will be celebrating sport with MOVE & SMILE, dedicated to well-being and the pleasure of movement. Every Tuesday from 6.30pm to 7.30pm, free pilates and fitness classes for all levels will be held outdoors!
L’événement Move and smile aux Allées Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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