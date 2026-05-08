MOYI THE SUN x SWEETSVAGE x KLEEME La Dame de Canton Paris

Plus qu’un concert, la Sunny Nation est un manifeste de reconquête : un univers dystopique où la discipline militaire rencontre l’euphorie de la liberté. Entre héritage ivoirien et célébration radicale des identités Noires, Féminines et Queer, rejoignez une nation en marche sur un champ de bataille transformé en renaissance.

Au programme : une Line Up 100% féminine

* Moyi the Sun : Finaliste de Rappeuses en Liberté. Son univers mêle rap, trap et influences afro. Elle crée une expérience « pour les âmes éveillées »: un mélange de vulnérabilité brute de résilience.

* Klemee : DJ (Rap / R’nB / Baile Funk). Elle défend une scène inclusive et vivante, offrant à chaque performance une expérience à la fois intime et collective, où l’énergie circule et transforme.

* Sweetsvage : Féroce. Brut. Cunt

La Reine de La Jungle , là où New coupé-décalé, rap et R’n’B ne font plus qu’un.

Rejoignez les rangs. L’expérience commence maintenant.

La Dame de Canton / 10 juin 2026 / Rap / Musiques Urbaines / Expérience Immersive

Préparez-vous à l’assaut. Le 10 juin, la Dame de Canton devient le théâtre d’une immersion sensorielle totale pour célébrer la sortie de SUNNY NATION XXL de Moyi the Sun.

Le mercredi 10 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant Sur place : 15 EUR

Prévente : 12 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/moyi-the-sun-x-sweetsvage-x-kleeme-1



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