MOZART – 2 Concertos pour Violon solo & Orchestre église St Philippe du Roule Paris

MOZART – 2 Concertos n°4 & n°5 -Turc

pour Violon solo & Orchestre

Concerto n°5 -Turc : le plus connu des concertos de Mozart pour violon. Remarquable joyaux du répertoire de Mozart. Chaque mouvement offre une richesse émotionnelle et une virtuosité technique impressionnante.

Concerto n°4 : qualifié de Grand concerto, cependant rare en concert et enregistrements. Élégant dans ses circonvolutions soyeuses et multiples thèmes mélodiques.

par l’Ensemble MONCEAU

Edouard-Axel MOUBACHIR – Violon solo & Fondateur de l’ensemble MONCEAU :

Après une première partie de carrière à arpenter les scènes nationales et internationales en tant que violoniste, Edouard-Axel Moubachir se forme à la direction d’orchestre à New-York et à Paris auprès du Maestro Mark Shapiro, professeur à la Julliard School de New York et au sein de l’European American Musical Alliance (EAMA). Edouard-Axel dirigea notamment le Fort Green Orchestra à New-York. Animé par ce profond désir de transmission, il fonde l’Ensemble Monceau dont il est le directeur musical et artistique.

Concerto n°5 -Turc : le plus connu des concertos de Mozart pour violon. Remarquable joyaux du répertoire de Mozart.



Concerto n°4 : qualifié de Grand concerto, cependant rare en concert et enregistrements.

Le dimanche 31 mai 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris



Afficher la carte du lieu église St Philippe du Roule et trouvez le meilleur itinéraire

