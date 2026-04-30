MOZART – 2 Concertos pour Violon solo & Orchestre église St Philippe du Roule Paris
MOZART – 2 Concertos pour Violon solo & Orchestre église St Philippe du Roule Paris dimanche 31 mai 2026.
MOZART – 2 Concertos n°4 & n°5 -Turc
pour Violon solo & Orchestre
Concerto n°5 -Turc : le plus connu des concertos de Mozart pour violon. Remarquable joyaux du répertoire de Mozart. Chaque mouvement offre une richesse émotionnelle et une virtuosité technique impressionnante.
Concerto n°4 : qualifié de Grand concerto, cependant rare en concert et enregistrements. Élégant dans ses circonvolutions soyeuses et multiples thèmes mélodiques.
par l’Ensemble MONCEAU
Edouard-Axel MOUBACHIR – Violon solo & Fondateur de l’ensemble MONCEAU :
Après une première partie de carrière à arpenter les scènes nationales et internationales en tant que violoniste, Edouard-Axel Moubachir se forme à la direction d’orchestre à New-York et à Paris auprès du Maestro Mark Shapiro, professeur à la Julliard School de New York et au sein de l’European American Musical Alliance (EAMA). Edouard-Axel dirigea notamment le Fort Green Orchestra à New-York. Animé par ce profond désir de transmission, il fonde l’Ensemble Monceau dont il est le directeur musical et artistique.
Concerto n°5 -Turc : le plus connu des concertos de Mozart pour violon. Remarquable joyaux du répertoire de Mozart.
Concerto n°4 : qualifié de Grand concerto, cependant rare en concert et enregistrements.
Le dimanche 31 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
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