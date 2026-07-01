MOZART / BEETHOVEN, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

MOZART / BEETHOVEN Mercredi 19 mai 2027, 19h00 Auditorium de La Batterie Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-19T19:00:00+02:00 – 2027-05-19T20:00:00+02:00

Fin : 2027-05-19T19:00:00+02:00 – 2027-05-19T20:00:00+02:00

La violoncelliste Pauline Bartissol et le pianiste Laurent Wagschal aux côtés du violoniste Shuichi Okada et de l’altiste Tanguy Parisot, passionnés de musique de chambre, poursuivent leur complicité musicale au sein de l’ensemble Le Déluge. Ils proposent ici un programme consacré à deux monuments de la musique : Mozart et Beethoven.

Dans ces œuvres majeures, l’équilibre entre piano et cordes révèle toute la richesse du dialogue chambriste classique. Mozart y déploie élégance, clarté et invention mélodique d’une grâce incomparable. Beethoven, lui, ouvre déjà de nouveaux horizons expressifs, entre tension dramatique et intensité poétique.

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4067 »}] Salle de spectacle – places assises Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Quatuors avec piano Musique classique

©Elsa Lovat