Mug cherche bibliothécaire !, Médiathèque Jean Falala, Reims

Informations pratiques

Mug cherche bibliothécaire ! 3 et 4 octobre Médiathèque Jean Falala Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Les bibliothécaires ont mélangé leurs mugs et tasses, saurez-vous reconnaître à qui ils appartiennent ? Ouvrez l’œil, leurs propriétaires portent un indice…

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326356800 https://www.bm-reims.fr Équipement central du réseau de lecture publique rémois, la médiathèque Jean Falala offre près de 160 000 documents sur tous supports (livres, disques, vidéos, jeux vidéo) en consultation et en prêt.

Elle contribue à dynamiser le secteur du parvis de la cathédrale, rénové en 2007.

Elle fait partie des douze projets nationaux retenus par le ministère de la culture et de la communication au titre du programme des bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR). Ligne A et B – Arrêt Opéra

Biblis en folie 2026

©pixabay