MUNDUS, JASS CLUB, Paris

MUNDUS Vendredi 12 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T21:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Entre Modern Jazz, Groove, et les échos lointains du Hip-hop, MUNDUS construit une musique solide et généreuse. L’organ trio présente ‘*Refuge*’ leur nouvel opus où ils nous emmènent dans une nouvelle dimension: de l’énergie, des thèmes entraînants et un trombone qui prend toute la place qu’il mérite. *« Un opus épatant qui plaira a un large public, et qui promet des concerts palpitants »* Révélation Jazz Magazine **Victor Decamp** / trombone, effets **Quentin Préver** / orgue Hammond **Fabien Ghirotto** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/499-MUNDUS?session=499 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/500-MUNDUS?session=500 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Entre Modern Jazz, Groove, et les échos lointains du Hip-hop, MUNDUS construit une musique solide et généreuse.L’organ trio présente ‘Refuge’ leur nouvel opus où ils nous emmènent dan … Groove Modern Jazz