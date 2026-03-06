Murder Party Médiévale Place Saint Pierre Caen

Murder Party Médiévale

Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen Calvados

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

2026-06-18

1066. Quelques mois avant le départ de Guillaume pour l’Angleterre, Golet, son fou, est assassiné. Tout peut basculer ! Le meurtrier doit être découvert pour être jugé. Mais à qui se fier ? À vous d’incarner les normands du Moyen Âge pour démasquer le traitre et ses complices !

Découvrez les Jeux-dis de Casse-tête Normand ! D’avril à octobre, tous les 3 ème jeudis du mois à 18h, Casse-tête Normand vous propose une de ses animations ludiques pour découvrir l’histoire et le patrimoine d’un des quartiers de Caen ! Enquêtes, jeux de piste, chasses au trésor ou Murder Party, il y en aura pour tous les goûts ! .

Place Saint Pierre Devant l’église Saint Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Murder Party Médiévale

1066. A few months before William’s departure for England, Golet, his fool, was murdered.

