Murmuration Canto Corpus La Tannerie Avallon

Avallon

Murmuration Canto Corpus

La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.

Canto Corpus active la Murmuration guidée, accompagné par Karen Chevallier & Elisa Ulian. Durée 30-50 minutes. .

La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Murmuration Canto Corpus

L’événement Murmuration Canto Corpus Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay