Murmuration Canto Corpus La Tannerie Avallon
Murmuration Canto Corpus La Tannerie Avallon dimanche 5 juillet 2026.
Avallon
Murmuration Canto Corpus
La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.
Canto Corpus active la Murmuration guidée, accompagné par Karen Chevallier & Elisa Ulian. Durée 30-50 minutes. .
La Tannerie 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Murmuration Canto Corpus
L’événement Murmuration Canto Corpus Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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