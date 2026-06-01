Murmure végétal Espace de la gare Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Murmure végétal

Espace de la gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 15:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Partez à la découverte des plantes alliées du cœur et de leurs bienfaits sur notre bien-être. Un moment d’échange et de découverte autour des savoirs de l’herboristerie.

Animé par Johanna Chéné de Naturae Aeditua Praticienne en herboristerie.

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Espace de la gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

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English :

Discover plants that are our heart?s allies and their benefits for our well-being. A moment of exchange and discovery around the knowledge of herbalism.

Hosted by Johanna Chéné of Naturae Aeditua Herbal practitioner.

L’événement Murmure végétal Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65