Musée d’art et tradition populaires, Musée de la Poterne, Preuilly-sur-Claise

Informations pratiques

Musée d’art et tradition populaires 19 et 20 septembre Musée de la Poterne Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le musée est situé dans la Poterne du château du Lion. Il abrite des collections diverses relatant l’histoire très ancienne de cette petite ville 1ʳᵉ baronnie de Touraine.

Musée de la Poterne Carroir aux Prisons, 37290 Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 94 50 04 http://www.preuillysurclaise.fr Situé au sommet du coteau, les bâtiments du musée datent du XIVe siècle. Ils constituaient à l’origine « la poterne » sud de l’imposante forteresse du château du Lion (dont on voit, à l’arrière, sur le cliché une pale reconstitution du début du XXe siècle) alors siège de la première baronnie de Touraine. Au XVe siècle l’entrée du château fut portée au nord avec pont levis. Ce bâtiment sud devint alors et resta jusqu’au début du XIXe siècle la prison seigneuriale puis municipale. La présence des vestiges de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié et surtout de nombreux et intéressants graffitis des prisonniers le rappelle. Les collections de la Société Archéologique de Preuilly y sont exposées : collections de silex taillés, d’objet gallo-romain dont un coffre funéraire, de chapiteaux romans provenant de plusieurs églises de la cité et d’art et traditions populaires: ensemble d’outil ou d’objet du quotidien. Il convient de signaler l’ensemble de dentelles et surtout de coiffes tourangelles délicates dans leurs motifs floraux marquant les différentes étapes de la vie.

La terrasse offre une vue de l’ensemble du bourg et de la campagne environnant.

Le musée est situé dans la Poterne du château du Lion. Il abrite des collections diverses relatant l’histoire très ancienne de cette petite ville 1ʳᵉ baronnie de Touraine.

©Yolande Deberne