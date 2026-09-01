Musée de la Romanité Journées européennes du patrimoine Musée de la Romanité Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Romanité · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Musée de la Romanité Journées européennes du patrimoine
Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’une programmation riche au Musée de la Romanité visites flash, conférence, spectacles, etc, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
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Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 48 21 02 10 communication@museedelaromanite.com
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English :
Enjoy a rich lineup of events at the Musée de la Romanité—including quick tours, lectures, performances, and more—as part of European Heritage Days.
L’événement Musée de la Romanité Journées européennes du patrimoine Nîmes a été mis à jour le 2026-09-01 par Ville de Nîmes
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