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AGENDA · Nîmes

Musée de la Romanité Journées européennes du patrimoine Musée de la Romanité Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Romanité · Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Romanité
Adresse
16 Boulevard des Arènes
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif

Nîmes

Musée de la Romanité Journées européennes du patrimoine

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Profitez d’une programmation riche au Musée de la Romanité visites flash, conférence, spectacles, etc, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
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Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 48 21 02 10  communication@museedelaromanite.com

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English :

Enjoy a rich lineup of events at the Musée de la Romanité—including quick tours, lectures, performances, and more—as part of European Heritage Days.

L’événement Musée de la Romanité Journées européennes du patrimoine Nîmes a été mis à jour le 2026-09-01 par Ville de Nîmes

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