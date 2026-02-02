Musée de Normandie et Château de Caen | Journées européennes du Patrimoine Caen
Château Caen Calvados
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
Découvrez ou redécouvrez le musée de Normandie et le Château de Caen à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine !
Entrée gratuite au Musée de Normandie de 11h à 18h (collections permanentes et exposition le château des photographes )
Activités
-11h-18h Jeu de piste au musée A la recherche de l objet magique (dès 6 ans, sur simple demande à l’accueil)
-11h30, 14h et 16h visites commentées des réserves du Musée de Normandie. RDV aux Salles du Rempart le jour de l’activité.
-11h30 visite commentée de l’exposition Le château des photographes . RDV aux Salles du Rempart le jour de l’activité.
-11h30, 14h, 15h, 16h et 17h visites flash Trésors cachés du château le Donjon et la tour de la
Reine Mathilde (départs simultanés). Durée 30 minutes. Tout public à partir de 8 ans. RDV au pavillon d’accueil du château le jour de l’activité.
Activités gratuites, dans la limite des places disponibles
Samedi et dimanche remise de 5% aux boutiques du pavillon d’accueil et des Salles du Rempart.
Château Caen 14000 Calvados Normandie
English : Musée de Normandie et Château de Caen | Journées européennes du Patrimoine
Discover or rediscover the Musée de Normandie and the Château de Caen during the European Heritage Days!
