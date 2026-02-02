Musée de Normandie et Château de Caen | Journées européennes du Patrimoine

Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez ou redécouvrez le musée de Normandie et le Château de Caen à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine !

Découvrez ou redécouvrez le musée de Normandie et le Château de Caen à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine !

Entrée gratuite au Musée de Normandie de 11h à 18h (collections permanentes et exposition le château des photographes )

Activités

-11h-18h Jeu de piste au musée A la recherche de l objet magique (dès 6 ans, sur simple demande à l’accueil)

-11h30, 14h et 16h visites commentées des réserves du Musée de Normandie. RDV aux Salles du Rempart le jour de l’activité.

-11h30 visite commentée de l’exposition Le château des photographes . RDV aux Salles du Rempart le jour de l’activité.

-11h30, 14h, 15h, 16h et 17h visites flash Trésors cachés du château le Donjon et la tour de la

Reine Mathilde (départs simultanés). Durée 30 minutes. Tout public à partir de 8 ans. RDV au pavillon d’accueil du château le jour de l’activité.

Activités gratuites, dans la limite des places disponibles

Samedi et dimanche remise de 5% aux boutiques du pavillon d’accueil et des Salles du Rempart.

+ d’informations sur le site internet du musée. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée de Normandie et Château de Caen | Journées européennes du Patrimoine

Discover or rediscover the Musée de Normandie and the Château de Caen during the European Heritage Days!

L’événement Musée de Normandie et Château de Caen | Journées européennes du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-01-29 par Calvados Attractivité