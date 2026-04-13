Musée des Tapisseries NDM Musée des Tapisseries Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Musée des Tapisseries NDM

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Musée des Tapisseries 8 Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les musées d’art et d’histoire vous ouvrent leurs portes gratuitement dans le cadre de la nuit des musées, à découvrir de 19h à minuit!

Programme de la soirée

● Visite commentée en continu de 19h à 23h.

● Ponctuations théâtrales par les élèves en option théâtre du lycée militaire. Thématique autour de Cezanne, Léonard de Vinci et Mona Lisa, entre 19h30 et 22h. .

Musée des Tapisseries 8 Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 15 brotonsv@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Art and history museums open their doors free of charge as part of Museum Night, from 7pm to midnight!

L’événement Musée des Tapisseries NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence