Musée d’Histoire de Belfort – atelier famille : « Sur la piste du Lion », Citadelle de Belfort, Belfort

Informations pratiques

Musée d’Histoire de Belfort – atelier famille : « Sur la piste du Lion » 19 et 20 septembre Citadelle de Belfort Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sur la piste du Lion

Un animal mythique s’est caché dans le musée… Saurez-vous suivre ses traces et le retrouver dans les œuvres ? Rugissant, majestueux, parfois mystérieux, le lion se dévoile sous mille facettes. Dans l’atelier, les plus petits se transforment en véritables rois de la savane en créant des masques de fauves hauts en couleurs. Les plus grands relèvent un défi de taille : réaliser leur propre version miniature du célèbre Lion de Belfort !

Installé dans la citadelle de Belfort, le musée d’Histoire a vu le jour en 1872. Composé de collections archéologiques, historiques, ethnologiques, artistiques et militaires, il est le complément indispensable à la visite du parcours découverte et du grand souterrain. Il permet de retrouver et d’approfondir en images les épisodes qui ont marqué la vie de Belfort, du Paléolithique à la Seconde Guerre mondiale.

Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 55 90 90 http://www.belfort-tourisme.com La citadelle est construite sur l’emplacement du château médiéval au sommet d’un escarpement rocheux qui domine la ville d’une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu’une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ». parking aux remparts.

Atelier famille : Sur la piste du Lion

© Ville de Belfort