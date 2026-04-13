Musée du Pavillon de Vendôme- NDM Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Musée du Pavillon de Vendôme- NDM

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Nuit des Musées est de retour au musée du Pavillon de Vendôme avec de nombreuses animations.

Programme de la soirée

● Visite commentée en continu de 19h à 23h

● Watergame Voyons Voir 12 h à 18h Jardin du Pavillon de Vendôme et Ecole supérieure d’art

● RIFT une programmation proposée par le Printemps de l’art contemporain en collaboration avec le festival Plateaux: 19h 21h dans les jardins du Pavillon de Vendôme

● Monumental Arts numériques Mapping façade du musée # Monumental 10 à 21h30 (début dernière projection à 23h). L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une projection Mapping sur la façade, en partenariat avec Hexalab, conçue par des étudiants au sein de l’atelier 3D de l’ESAAix. Encadrée par Ricardo Garcia, artiste enseignant , cette réalisation illuminera, révélera et transformera la façade du Pavillon de Vendôme à la nuit tombée.

● Egalement proposé un Parcours artistique de l’école supérieur d’art à la villa Lily Pastré à partir de 20h30. .

Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 88 75 museedupavillondevendome@mairie-aixenprovence.fr

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English :

The Night of the Museums is back at the Pavillon de Vendôme museum with many animations.

L’événement Musée du Pavillon de Vendôme- NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence