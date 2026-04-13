Musée du Pavillon de Vendôme- NDM Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence
Musée du Pavillon de Vendôme- NDM Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.
Aix-en-Provence
Musée du Pavillon de Vendôme- NDM
Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La Nuit des Musées est de retour au musée du Pavillon de Vendôme avec de nombreuses animations.
Programme de la soirée
● Visite commentée en continu de 19h à 23h
● Watergame Voyons Voir 12 h à 18h Jardin du Pavillon de Vendôme et Ecole supérieure d’art
● RIFT une programmation proposée par le Printemps de l’art contemporain en collaboration avec le festival Plateaux: 19h 21h dans les jardins du Pavillon de Vendôme
● Monumental Arts numériques Mapping façade du musée # Monumental 10 à 21h30 (début dernière projection à 23h). L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une projection Mapping sur la façade, en partenariat avec Hexalab, conçue par des étudiants au sein de l’atelier 3D de l’ESAAix. Encadrée par Ricardo Garcia, artiste enseignant , cette réalisation illuminera, révélera et transformera la façade du Pavillon de Vendôme à la nuit tombée.
● Egalement proposé un Parcours artistique de l’école supérieur d’art à la villa Lily Pastré à partir de 20h30. .
Musée du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 88 75 museedupavillondevendome@mairie-aixenprovence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Night of the Museums is back at the Pavillon de Vendôme museum with many animations.
L’événement Musée du Pavillon de Vendôme- NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Match PAUC Saint-Raphaël Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence 17 avril 2026
- Spectacle Giorda Hypnose La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 18 avril 2026
- JOVANY LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 18 avril 2026
- Exposition Solo show RNST Nest Gallery Aix-en-Provence 18 avril 2026
- Nocturne Musicale à la Fondation Vasarely Fondation Vasarely Aix-en-Provence 18 avril 2026