Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean NDM Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean NDM

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dissimulé dans le centre historique d’Aix-en-Provence, l’Hôtel Estienne de Saint-Jean, qui abrite le Musée du Vieil Aix vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir ses œuvres.

Programme de la soirée

● Aix Pierre à Pierre Jeu de l’Oie 19h30 et 21h (uniquement sur réservation au 04 42 91 88 74 jusqu’au vendredi 22 mai 16h30.)

● Ponctuations théâtrales, entre 20h15 et 22h30, par les élèves en option théâtre du lycée militaire. Thématique Les femmes artistes. .

Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hidden away in the historic center of Aix-en-Provence, the Hôtel Estienne de Saint-Jean, home to the Musée du Vieil Aix, opens its doors and invites you to discover its works.

L’événement Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence