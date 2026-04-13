Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean NDM Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean Aix-en-Provence
Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean NDM Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.
Aix-en-Provence
Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean NDM
Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dissimulé dans le centre historique d’Aix-en-Provence, l’Hôtel Estienne de Saint-Jean, qui abrite le Musée du Vieil Aix vous ouvre ses portes et vous propose de découvrir ses œuvres.
Programme de la soirée
● Aix Pierre à Pierre Jeu de l’Oie 19h30 et 21h (uniquement sur réservation au 04 42 91 88 74 jusqu’au vendredi 22 mai 16h30.)
● Ponctuations théâtrales, entre 20h15 et 22h30, par les élèves en option théâtre du lycée militaire. Thématique Les femmes artistes. .
Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean 17 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
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English :
Hidden away in the historic center of Aix-en-Provence, the Hôtel Estienne de Saint-Jean, home to the Musée du Vieil Aix, opens its doors and invites you to discover its works.
L’événement Musée du Vieil Aix Hôtel Estienne de Saint-Jean NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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