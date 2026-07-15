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AGENDA · Nancy

Musée en famille Histoire(s) de s’amuser…avec l’art Musée des Beaux-Arts Nancy

lundi 20 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée des Beaux-Arts
Adresse
3 place Stanislas
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
2 Tarif enfant

Nancy

Musée en famille Histoire(s) de s’amuser…avec l’art

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Lundi 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17 2026-09-27

En famille, laisser vous guider par l’art observez, devinez, jouer …et partagez un moment tous ensemble.

Pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte.Enfants
2  .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As a family, let art be your guide: observe, guess, play… and enjoy this special time together.

For children ages 4–10 accompanied by an adult.

L’événement Musée en famille Histoire(s) de s’amuser…avec l’art Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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