Musée en famille Histoire(s) de s’amuser…avec l’art Musée des Beaux-Arts Nancy
lundi 20 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Musée en famille Histoire(s) de s’amuser…avec l’art
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Lundi 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03 2026-08-17 2026-09-27
En famille, laisser vous guider par l’art observez, devinez, jouer …et partagez un moment tous ensemble.
Pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte.Enfants
2 .
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As a family, let art be your guide: observe, guess, play… and enjoy this special time together.
For children ages 4–10 accompanied by an adult.
L’événement Musée en famille Histoire(s) de s’amuser…avec l’art Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 15 juillet 2026
- Partir en Livre -Lecture de Kamishibaï, Le Hall du Livre, Nancy 16 juillet 2026
- Nancyphonies 2026 Récital de piano Albert Mamriev Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 16 juillet 2026
- Partir en Livre – Lecture de Kamishibaï, Le Hall du Livre, Nancy 17 juillet 2026
- Nancyphonies 2026 Soirée Lyrique Charlotte & Aäron Wajnberg Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 17 juillet 2026