Musée Granet NDM Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence
Musée Granet NDM Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.
Aix-en-Provence
Musée Granet NDM
Samedi 23 mai 2026 à partir de 19h. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pour cette 22e édition de la Nuit européenne des musées, le musée vous propose de découvrir ses collections autrement.
Programme de la soirée
● présentation d’œuvres par les élèves du lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence
● médiations dansées des élèves d’une classe de 2nde du lycée Zola d’Aix-en-Provence
● petites chorégraphies sur la thématique des femmes
● dessins autour du modèle vivant par les étudiants de l’ECV (École de Création Visuelle)
● sérigraphie avec le collectif d’artistes SIROZ
● théâtre avec les élèves du conservatoire Darius Milhaud
● musique… .
Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 88 32
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English :
For the 22nd European Museum Night, the museum invites you to discover its collections in a whole new way.
L’événement Musée Granet NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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