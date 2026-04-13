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Musée Granet NDM Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Musée Granet NDM Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place Saint Jean de Malte

Adresse : Musée Granet

Ville : 13100 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aix-en-Provence

Musée Granet NDM

Samedi 23 mai 2026 à partir de 19h. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Pour cette 22e édition de la Nuit européenne des musées, le musée vous propose de découvrir ses collections autrement.
Programme de la soirée
● présentation d’œuvres par les élèves du lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence
● médiations dansées des élèves d’une classe de 2nde du lycée Zola d’Aix-en-Provence
● petites chorégraphies sur la thématique des femmes
● dessins autour du modèle vivant par les étudiants de l’ECV (École de Création Visuelle)
● sérigraphie avec le collectif d’artistes SIROZ
● théâtre avec les élèves du conservatoire Darius Milhaud
● musique…   .

Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 52 88 32 

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English :

For the 22nd European Museum Night, the museum invites you to discover its collections in a whole new way.

L’événement Musée Granet NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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