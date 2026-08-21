Musée Mémoire 39-45 et son exposition « La vie civile sous l’occupation », Parc Saint-Pierre Calais, Calais

Informations pratiques

Musée Mémoire 39-45 et son exposition « La vie civile sous l’occupation » 19 et 20 septembre Parc Saint-Pierre Calais Pas-de-Calais

Dernière admission à 16 h 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite libre du plus long bunker allemand d’Europe ponctuée de commentaires relatant des faits historiques qui ont marqué la ville et un focus sur « la vie civile sous l’occupation » avec notre exposition temporaire.

Musée Mémoire 39-45 de Calais

Parc Saint-Pierre Calais 20 Avenue du Président Wilson, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition d’objets de la vie quotidienne qui ont marqué la vie de la population durant l’Occupation.

© Ville de Calais