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Musée Mémoire 39-45 et son exposition « La vie civile sous l’occupation », Parc Saint-Pierre Calais, Calais

samedi 19 septembre 2026 · Parc Saint-Pierre Calais · Calais

Musée Mémoire 39-45 et son exposition « La vie civile sous l’occupation », Parc Saint-Pierre Calais, Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc Saint-Pierre Calais
Adresse
20 Avenue du Président Wilson, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Dernière admission à 16 h 15.

Musée Mémoire 39-45 et son exposition « La vie civile sous l’occupation » 19 et 20 septembre Parc Saint-Pierre Calais Pas-de-Calais

Dernière admission à 16 h 15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite libre du plus long bunker allemand d’Europe ponctuée de commentaires relatant des faits historiques qui ont marqué la ville et un focus sur « la vie civile sous l’occupation » avec notre exposition temporaire.
Musée Mémoire 39-45 de Calais

Parc Saint-Pierre Calais 20 Avenue du Président Wilson, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition d’objets de la vie quotidienne qui ont marqué la vie de la population durant l’Occupation.

© Ville de Calais

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