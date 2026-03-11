Gramat

Musée numérique et réalité virtuelle

102, Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 10:00:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Accédez aux collections des musées nationaux depuis votre siège de la micro-folie

Accédez aux collections des musées nationaux depuis votre siège de la micro-folie. Deux casques de réalité virtuelle sont à votre disposition pour une expérience immersive étonnante, venez découvrir le monde à 360° ! Tout public

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102, Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

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English :

Access national museum collections from your micro-folie seat

L’événement Musée numérique et réalité virtuelle Gramat a été mis à jour le 2026-05-03 par OT Vallée de la Dordogne