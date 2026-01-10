MUSÉE Scènes de vie 14-18 Association de Recherches et d’Etudes Historiques AREH Aÿ-Champagne
dimanche 4 octobre 2026 · Association de Recherches et d'Etudes Historiques AREH · Aÿ-Champagne
Informations pratiques
Aÿ-Champagne
MUSÉE Scènes de vie 14-18
Association de Recherches et d’Etudes Historiques AREH 13 rue de Chalons Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 2 – 2 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-11-01 2026-11-11
Tout public
Musée Scènes de vie 14-18 proposé par l’Association de Recherches et d’Études Historiques.
Venez découvrir une collection au coeur de la Champagne et au carrefour des batailles de la Marne. 600 m2 d’exposition sur 4 niveaux dans une bâtisse champenoise de 1854 située à Mareuil sur Ay. Vous pourrez admirer de nombreuses scènes de vie l’infirmerie de campagne, le génie, la chambrée de poilus, la tranchée française, la tranchée allemande… contempler des véhicules exceptionnels de l’armée américaine ainsi q u e des objets rares et insolites. Vous parcourrez d’anciens caveaux consacrés à la guerre souterraine.
Ouvert tous les premiers dimanches du mois de mars à novembre (sauf aout et septembre) + 11/11
Visite guidée toute l’année sur RDV à partir de 8 adultes.
Plus d’info sur http://www.areh.site .
Association de Recherches et d’Etudes Historiques AREH 13 rue de Chalons Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est
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English : MUSÉE Scènes de vie 14-18
L’événement MUSÉE Scènes de vie 14-18 Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne
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