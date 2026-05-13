Musée virtuel L’Art de la différence, Musée virtuel L’Art de la différence, Lille
Musée virtuel L’Art de la différence, Musée virtuel L’Art de la différence, Lille samedi 23 mai 2026.
Musée virtuel L’Art de la différence Samedi 23 mai, 08h00 Musée virtuel L’Art de la différence Nord
Illimité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T08:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T08:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
La nouvelle édition du musée virtuel L’Art de la Différence invite le public à une expérience immersive et inclusive avec plus de 150 œuvres en ligne.
Des œuvres audacieuses d’artistes émergents : toiles, peintures, sculptures, objets détournés et créations hybrides, révélant un univers original et surprenant. Ces créations interpellent et interrogent notre rapport au monde et à la différence, invitant à la réflexion et à l’ouverture.
Cette visite est d’ores et déjà accessible gratuitement sur: www.lartdeladifference.fr
Musée virtuel L’Art de la différence 194 rue Nationale 59000 LILLE Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 06.71.51.45.65 http://www.lartdeladifference.fr [{« link »: « http://www.lartdeladifference.fr »}] http://www.lartdeladifference.fr Le musée virtuel L’Art de la Différence est une plateforme numérique innovante qui a pour vocation de valoriser les œuvres d’art réalisées par des personnes en situation de handicap, célébrant ainsi la diversité et l’inclusion.
Accessible et ouverte à tous, gratuite, la visite de la nouvelle édition du musée sera disponible dès le 16 mai 2025. En ligne : www.lartdeladifference.fr
La nouvelle édition du musée virtuel L’Art de la Différence invite le public à une expérience immersive et inclusive avec plus de 150 œuvres en ligne.
©PapillonsBlancsduNord
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