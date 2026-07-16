« Musées point de départ » au Musée d’Art moderne et contemporain, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg · Strasbourg
Informations pratiques
« Musées point de départ » au Musée d’Art moderne et contemporain 19 et 20 septembre Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
« Musées point de départ » : stand d’accueil, d’informations et de jeux, dans la nef.
Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Gare-Tribunal Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.
Musées point de départ
© Musées de Strasbourg
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