Musicales entre-Bois Montalembert Sauzé-entre-Bois
Musicales entre-Bois Montalembert Sauzé-entre-Bois vendredi 7 août 2026.
Sauzé-entre-Bois
Musicales entre-Bois Montalembert
Eglise de Saint Sylvestre Montalembert Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Les Pelles à Gratter vous emportent dans une ambiance chaleureuse et intemporelle aux couleurs du Swing, movies and folk. L’univers musical du groupe Les pelles à gratter mêle avec élégance l’énergie du swing, la
douceur du folk et la magie des grandes musiques de film.
Il revisite des standards swing et folk incontournables, tout en proposant des thèmes emblématiques du cinéma, soigneusement arrangés par leurs soins.
Chaque morceau est interprété avec sensibilité et dynamisme afin de créer une atmosphère conviviale, festive et accessible à tous les publics.
Ouverture des portes à 20h. .
Eglise de Saint Sylvestre Montalembert Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 60 53 contact@sauze-entre-bois.fr
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English : Musicales entre-Bois Montalembert
L’événement Musicales entre-Bois Montalembert Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois
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