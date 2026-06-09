Sauzé-Vaussais

Musicales entre-Bois Pers

Eglise Notre Dame de Pers Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre des Musicales entre-Bois, l’église Notre- Dame de Pers ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’évasion et du partage. Le groupe Les Piafs du Marais , enraciné entre terres et marais autour de Rochefort, vous embarque pour un véritable périple musical… De l’Irlande au Pérou, en passant par les embruns des chants marins, leur répertoire mêle traditions et cultures avec une énergie

communicative. Imaginez… Les pierres de l’église baignées d’une lumière douce, des mélodies venues d’ailleurs qui résonnent sous les voûtes, et peu à peu, l’atmosphère qui s’anime… Les pieds tapent,

les mains s’accordent, les sourires se partagent. Une ambiance chaleureuse et festive s’installe, comme une escale hors du temps où la musique rapproche et fait voyager sans quitter son siège. .

Eglise Notre Dame de Pers Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 60 53 contact@sauze-entre-bois.fr

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English : Musicales entre-Bois Pers

L’événement Musicales entre-Bois Pers Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays Mellois