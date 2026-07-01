Informations pratiques

Neuvy-Deux-Clochers

Musical’été à La Tour de Vesvre

La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une soirée conviviale à la Tour de Vesvre, entre marché gourmand, patrimoine et concert folk-country vitaminé.

La Tour de Vesvre accueille une soirée du fesival Musical’été placée sous le signe de la musique et de la convivialité, vendredi 17 juillet à Neuvy-deux-Clochers. Dès 16h, un marché gourmand réunira brasseur, pâtisserie, confiture et autres saveurs locales. À 20h30, place au concert de Rien dans ton Folk un trio folk-country qui revisite avec énergie et humour les grands clissiques des années 70 et 80. Guitare, banjo et contrebasse entraînent le public dans une ambiance chaleureuse, rythmée et pleine de fantaisie. Des visites guidées de la Tour de Vesvre sont proposées à 15h30, 17h et 18h30. Concert tout public, durée 1h30. 12 .

La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 7 85 22 91 40 culture@terresduhautberry.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun evening at the Tour de Vesvre, featuring a gourmet market, cultural heritage, and an energetic folk-country concert.

L’événement Musical’été à La Tour de Vesvre Neuvy-Deux-Clochers a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES