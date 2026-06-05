Musicophil: Salty Pudding Saint-Philibert
Musicophil: Salty Pudding Saint-Philibert jeudi 20 août 2026.
Saint-Philibert
Musicophil: Salty Pudding
Théâtre de verdure Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Pop Funk Rock
Le quatuor Salty Pudding propose un set énergique reprenant des standards du rock mais aussi des morceaux plus confidentiels aussi bien en anglais qu’en français.
De Prince à AC/DC en passant par les Rita Mitsouko ou Radiohead, Salty Pudding promet de belles envolées débordantes d’énergie mêlant gâteaux salés et sucrés…
Gratuit
Bar et foodtruck sur place
Repli à la salle Le Mousker si mauvais temps .
Théâtre de verdure Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00
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English :
L’événement Musicophil: Salty Pudding Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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