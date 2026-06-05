Saint-Philibert

Musicophil: Salty Pudding

Théâtre de verdure Saint-Philibert Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Pop Funk Rock

Le quatuor Salty Pudding propose un set énergique reprenant des standards du rock mais aussi des morceaux plus confidentiels aussi bien en anglais qu’en français.

De Prince à AC/DC en passant par les Rita Mitsouko ou Radiohead, Salty Pudding promet de belles envolées débordantes d’énergie mêlant gâteaux salés et sucrés…

Gratuit

Bar et foodtruck sur place

Repli à la salle Le Mousker si mauvais temps .

Théâtre de verdure Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 07 00

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English :

L’événement Musicophil: Salty Pudding Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon