Musique au Jardin d’hiver, Musée national Jean Jacques Henner, Paris

Musique au Jardin d’hiver Dimanche 21 juin, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Musée national Jean Jacques Henner Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T13:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:45:00+02:00

À l’occasion de la fête de la musique, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour une série de concerts dans le jardin d’hiver en partenariat avec l’Ecole normale de musique de Paris – Alfred Cortot.

Concerts tout l’après-midi de 14h à 17h

Résveration fortement conseillée – Jauge limitée

Musée national Jean Jacques Henner 43 Avenue de Villiers, 75017 Paris Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris Île-de-France 33147634273 https://www.musee-henner.fr [{« type »: « link », « value »: « https://musee-henner.fr/agenda/evenement/fete-de-la-musique-2026 »}] 520 toiles de l’artiste, 1.000 dessins et des études, dont des portraits de famille.

A l’occasion de la fête de la musique, le musée vous ouvre ses portes gratuitement pour une série de concerts dans le jardin d’hiver en partenariat avec l’Ecole normale de musique de Paris – Alfred …

© Musée Henner / Hartl-Meyer