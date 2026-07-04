Musique Baroque : Clavecin & Traverso Église Notre Dame du Travail Paris
dimanche 19 juillet 2026 · Église Notre Dame du Travail · Paris
Informations pratiques
Musique Baroque : Clavecin & Traverso
Sur les Routes d’Europe, Sonates de Locatelli, Blavet,Bach& Pièces de Vivaldi, Duphly…
Traverso, Irène Blanc : commence le piano à 5 ans et la flûte traversière à 8 ans. Après une scolarité spécialisée en musique (CHAM et TMD), tournée vers les pratiques et les théories musicales ainsi que les arts plastiques et l’histoire de l’art, elle entame ses études de flûte traversière au CRR de Paris et au CRR de Rueil-Malmaison et développe sa pratique du traverso au Conservatoire de Boulogne-Billancourt, puis en Master au Conservatoire Royal de Bruxelles.
Clavecin Iori Hayashi : Né au Japon, licence de piano à l’Université des Arts de Kyoto, il débute ensuite le clavecin. Il part en 2014 étudier en France au CNSM de Lyon puis au CNSM de Paris, diplômé avec Félicitations du jury. Il se produit en soliste avec l’Orchestre Symphonique Royal du Maroc ou à la Sainte-Chapelle avec des instrumentistes de l’Orchestre de Paris ou à France Musique pour l’émission « Générations France Musique ».
Sur les Routes d’Europe, Sonates de Locatelli, Blavet, Bach
& Pièces de Vivaldi, Duphly…
Le dimanche 19 juillet 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-19T16:00:00+02:00_2026-07-19T17:00:00+02:00
Église Notre Dame du Travail 59, rue Vercingétorix 75014 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1992902454890?aff=oddtdtcreator
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