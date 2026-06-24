Musique baroque Les 4 saisons Amiens
vendredi 16 octobre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Musique baroque Les 4 saisons
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Qui est capable de siffloter la mélodie d’un de ces concertos baroques ? Tout le monde, ou presque !
Composés il y a trois siècles, leurs airs sont parmi les plus célèbres au monde, résistent à toute mode et persistent à nous parler parce qu’ils restent impétueux, vibrants, sensuels, à l’image de la Nature et des saisons qui la traversent, toujours renouvelées. L’enregistrement qu’en ont proposé Amandine Beyer et Gli Incogniti il y a près de vingt ans est lui aussi désormais mythique best-seller, réédité et unanimement encensé par la critique, il a élevé la violoniste et l’ensemble qui l’accompagne au rang de référence pour l’interprétation de ce patrimoine.
Libre, solaire, tempétueux, incendiaire, voici un immense concert, qui prouvera à n’importe qui que la musique dite classique sait toujours mettre le feu !
Programme
Benedetto Marcello
Concerti a Cinque, Op. 1 n° 2 en mi mineur
J. S. Bach
Concerto pour clavecin en la majeur, BWV 1055
Evaristo Felice dall’Abaco
Concerto Op. 6 no. 12 en ré majeur
Antonio Vivaldi
La primavera, Concerto Op. 8 nº 1 en mi majeur RV 269
L’estate, Concerto Op. 8 nº 2 en sol mineur RV 315
L’autunno, Concerto Op. 8 nº 3 en fa majeur RV 293
L’inverno, Concerto Op. 8 nº 4 en fa mineur RV 297
Musique baroque
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h40
Dès 10 ans
Sur réservation
Qui est capable de siffloter la mélodie d’un de ces concertos baroques ? Tout le monde, ou presque !
Composés il y a trois siècles, leurs airs sont parmi les plus célèbres au monde, résistent à toute mode et persistent à nous parler parce qu’ils restent impétueux, vibrants, sensuels, à l’image de la Nature et des saisons qui la traversent, toujours renouvelées. L’enregistrement qu’en ont proposé Amandine Beyer et Gli Incogniti il y a près de vingt ans est lui aussi désormais mythique best-seller, réédité et unanimement encensé par la critique, il a élevé la violoniste et l’ensemble qui l’accompagne au rang de référence pour l’interprétation de ce patrimoine.
Libre, solaire, tempétueux, incendiaire, voici un immense concert, qui prouvera à n’importe qui que la musique dite classique sait toujours mettre le feu !
Programme
Benedetto Marcello
Concerti a Cinque, Op. 1 n° 2 en mi mineur
J. S. Bach
Concerto pour clavecin en la majeur, BWV 1055
Evaristo Felice dall’Abaco
Concerto Op. 6 no. 12 en ré majeur
Antonio Vivaldi
La primavera, Concerto Op. 8 nº 1 en mi majeur RV 269
L’estate, Concerto Op. 8 nº 2 en sol mineur RV 315
L’autunno, Concerto Op. 8 nº 3 en fa majeur RV 293
L’inverno, Concerto Op. 8 nº 4 en fa mineur RV 297
Musique baroque
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h40
Dès 10 ans
Sur réservation .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
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English :
Who can whistle the melody of one of these Baroque concertos? Just about everyone!
Composed three centuries ago, their melodies are among the most famous in the world; they defy all trends and continue to speak to us because they remain impetuous, vibrant, sensual, much like Nature and the seasons that pass through it, ever-renewing. The recording that Amandine Beyer and Gli Incogniti released nearly twenty years ago has also become legendary: a bestseller, reissued, and unanimously praised by critics, it elevated the violinist and the ensemble accompanying her to the status of a benchmark for the interpretation of this musical heritage.
Free-spirited, radiant, tempestuous, and electrifying—this is a magnificent concert that will prove to anyone that so-called “classical” music still knows how to set the stage ablaze!
Program
Benedetto Marcello
Concerti a Cinque, Op. 1 No. 2 in E minor
J. S. Bach
Harpsichord Concerto in A major, BWV 1055
Evaristo Felice dall’Abaco
Concerto, Op. 6, No. 12 in D major
Antonio Vivaldi
La primavera, Concerto, Op. 8, No. 1 in E major, RV 269
L’estate, Concerto, Op. 8, No. 2 in G minor, RV 315
L’autunno, Concerto Op. 8 No. 3 in F major, RV 293
L’inverno, Concerto Op. 8 No. 4 in F minor, RV 297
Baroque Music
Grand Théâtre
Prices: 3–11 €30
1 hour 40 minutes
Ages 10 and up
Reservations required
L’événement Musique baroque Les 4 saisons Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS
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