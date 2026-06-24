Musique baroque Les 4 saisons Amiens

Informations pratiques

Amiens

Musique baroque Les 4 saisons

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Qui est capable de siffloter la mélodie d’un de ces concertos baroques ? Tout le monde, ou presque !

Composés il y a trois siècles, leurs airs sont parmi les plus célèbres au monde, résistent à toute mode et persistent à nous parler parce qu’ils restent impétueux, vibrants, sensuels, à l’image de la Nature et des saisons qui la traversent, toujours renouvelées. L’enregistrement qu’en ont proposé Amandine Beyer et Gli Incogniti il y a près de vingt ans est lui aussi désormais mythique best-seller, réédité et unanimement encensé par la critique, il a élevé la violoniste et l’ensemble qui l’accompagne au rang de référence pour l’interprétation de ce patrimoine.

Libre, solaire, tempétueux, incendiaire, voici un immense concert, qui prouvera à n’importe qui que la musique dite classique sait toujours mettre le feu !

Programme

Benedetto Marcello

Concerti a Cinque, Op. 1 n° 2 en mi mineur

J. S. Bach

Concerto pour clavecin en la majeur, BWV 1055

Evaristo Felice dall’Abaco

Concerto Op. 6 no. 12 en ré majeur

Antonio Vivaldi

La primavera, Concerto Op. 8 nº 1 en mi majeur RV 269

L’estate, Concerto Op. 8 nº 2 en sol mineur RV 315

L’autunno, Concerto Op. 8 nº 3 en fa majeur RV 293

L’inverno, Concerto Op. 8 nº 4 en fa mineur RV 297

Musique baroque

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h40

Dès 10 ans

Sur réservation

Qui est capable de siffloter la mélodie d’un de ces concertos baroques ? Tout le monde, ou presque !

Composés il y a trois siècles, leurs airs sont parmi les plus célèbres au monde, résistent à toute mode et persistent à nous parler parce qu’ils restent impétueux, vibrants, sensuels, à l’image de la Nature et des saisons qui la traversent, toujours renouvelées. L’enregistrement qu’en ont proposé Amandine Beyer et Gli Incogniti il y a près de vingt ans est lui aussi désormais mythique best-seller, réédité et unanimement encensé par la critique, il a élevé la violoniste et l’ensemble qui l’accompagne au rang de référence pour l’interprétation de ce patrimoine.

Libre, solaire, tempétueux, incendiaire, voici un immense concert, qui prouvera à n’importe qui que la musique dite classique sait toujours mettre le feu !

Programme

Benedetto Marcello

Concerti a Cinque, Op. 1 n° 2 en mi mineur

J. S. Bach

Concerto pour clavecin en la majeur, BWV 1055

Evaristo Felice dall’Abaco

Concerto Op. 6 no. 12 en ré majeur

Antonio Vivaldi

La primavera, Concerto Op. 8 nº 1 en mi majeur RV 269

L’estate, Concerto Op. 8 nº 2 en sol mineur RV 315

L’autunno, Concerto Op. 8 nº 3 en fa majeur RV 293

L’inverno, Concerto Op. 8 nº 4 en fa mineur RV 297

Musique baroque

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h40

Dès 10 ans

Sur réservation .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Who can whistle the melody of one of these Baroque concertos? Just about everyone!

Composed three centuries ago, their melodies are among the most famous in the world; they defy all trends and continue to speak to us because they remain impetuous, vibrant, sensual, much like Nature and the seasons that pass through it, ever-renewing. The recording that Amandine Beyer and Gli Incogniti released nearly twenty years ago has also become legendary: a bestseller, reissued, and unanimously praised by critics, it elevated the violinist and the ensemble accompanying her to the status of a benchmark for the interpretation of this musical heritage.

Free-spirited, radiant, tempestuous, and electrifying—this is a magnificent concert that will prove to anyone that so-called “classical” music still knows how to set the stage ablaze!

Program

Benedetto Marcello

Concerti a Cinque, Op. 1 No. 2 in E minor

J. S. Bach

Harpsichord Concerto in A major, BWV 1055

Evaristo Felice dall’Abaco

Concerto, Op. 6, No. 12 in D major

Antonio Vivaldi

La primavera, Concerto, Op. 8, No. 1 in E major, RV 269

L’estate, Concerto, Op. 8, No. 2 in G minor, RV 315

L’autunno, Concerto Op. 8 No. 3 in F major, RV 293

L’inverno, Concerto Op. 8 No. 4 in F minor, RV 297

Baroque Music

Grand Théâtre

Prices: 3–11 €30

1 hour 40 minutes

Ages 10 and up

Reservations required

L’événement Musique baroque Les 4 saisons Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS