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Musique Catalane pour Choeur – venu de Barcelone Église Saint Philippe du Roule Paris

vendredi 17 juillet 2026 · Église Saint Philippe du Roule · Paris

Musique Catalane pour Choeur – venu de Barcelone Église Saint Philippe du Roule Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Église Saint Philippe du Roule
Adresse
154, rue du Faubourg Saint-Honoré
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Don conseillé : 8 euros. </p>

Musique Catalane pour Choeur

Chœur Catalan venu d’Espagne (près de Barcelone)

L’Âme Catalane : Spiritualité, Poésie et Paix.

Le « Cor Mixt Amics de la Unió » de Granollers, près de Barcelone, avec plus de 20 ans d’expérience, fait partie des Amics de la Unió, une école chorale reconnue en Catalogne pour la qualité de ses chœurs d’enfants et jeunes. Il y a encore trois semaines, l’un de ces chœurs a eu l’honneur de chanter à la Sagrada Familia devant le Pape lors de la consécration de la tour de Jésus de la Sagrada Familia.

Il y a encore trois semaines, le choeur a eu l’honneur de chanter à la Sagrada Familia devant le Pape lors de la consécration de la tour de Jésus de la Sagrada Familia.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 19h00 à 20h00
payant

Don conseillé : 8 euros. 

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T20:00:00+02:00

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré  75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1992899214197?aff=oddtdtcreator


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