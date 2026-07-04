Musique Catalane pour Choeur – venu de Barcelone Église Saint Philippe du Roule Paris

Informations pratiques

Musique Catalane pour Choeur

Chœur Catalan venu d’Espagne (près de Barcelone)

L’Âme Catalane : Spiritualité, Poésie et Paix.

Le « Cor Mixt Amics de la Unió » de Granollers, près de Barcelone, avec plus de 20 ans d’expérience, fait partie des Amics de la Unió, une école chorale reconnue en Catalogne pour la qualité de ses chœurs d’enfants et jeunes. Il y a encore trois semaines, l’un de ces chœurs a eu l’honneur de chanter à la Sagrada Familia devant le Pape lors de la consécration de la tour de Jésus de la Sagrada Familia.

Il y a encore trois semaines, le choeur a eu l’honneur de chanter à la Sagrada Familia devant le Pape lors de la consécration de la tour de Jésus de la Sagrada Familia.

Le vendredi 17 juillet 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T20:00:00+02:00

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1992899214197?aff=oddtdtcreator



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