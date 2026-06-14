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Musique de Chambre Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Musique de Chambre Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Musique de Chambre Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mardi 16 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Mardi 16 juin 20h00

PROGRAMME

  • DÖHL Friedhelm, 3 Haïkus
  • I.Lachner : Grand trio , Andante
  • A.Schnittke : Hymnus II pour violoncelle et contrebasse
  • H.Duparc : Phidylé
  • O.Messiaen : Chants de Terre et de Ciel n°6 : Résurection

Jeudi 18 juin 18h00

PROGRAMME

Violoncelle, Orgue, Piano, Flûte

  • HAENDEL (1685-1759) Suite pour harpe et orgue, HWV 446 en ut mineur

Allemande, Courante, Sarabande, et Chaconne

  • Johannes Christian BACH (1735-1782) : Sonate en fa majeur

Adagio, Allegretto, Allegro assai

  • ROE Betty : Four Shakespeare songs, N°1 Sigh no more 2’15 N°4 Orpheus with his lute, 1’45
  • Kyrylo Stesenko: J’écoutais le printemps
  • E Chabrier: « Invitation au Voyage »
  • M Glinka: trio pathétique (larghetto)

Les classes de Françoise Dornier, Yua Souverbie, Frédéric Lagarde et Christophe Beau vous invitent en concert de Musique de Chambre.
Le jeudi 18 juin 2026
de 18h00 à 19h00
Le mardi 16 juin 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T20:00:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00;2026-06-18T18:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr


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