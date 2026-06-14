Musique de Chambre Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Musique de Chambre Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS mardi 16 juin 2026.
Mardi 16 juin 20h00
PROGRAMME
- DÖHL Friedhelm, 3 Haïkus
- I.Lachner : Grand trio , Andante
- A.Schnittke : Hymnus II pour violoncelle et contrebasse
- H.Duparc : Phidylé
- O.Messiaen : Chants de Terre et de Ciel n°6 : Résurection
Jeudi 18 juin 18h00
PROGRAMME
Violoncelle, Orgue, Piano, Flûte
- HAENDEL (1685-1759) Suite pour harpe et orgue, HWV 446 en ut mineur
Allemande, Courante, Sarabande, et Chaconne
- Johannes Christian BACH (1735-1782) : Sonate en fa majeur
Adagio, Allegretto, Allegro assai
- ROE Betty : Four Shakespeare songs, N°1 Sigh no more 2’15 N°4 Orpheus with his lute, 1’45
- Kyrylo Stesenko: J’écoutais le printemps
- E Chabrier: « Invitation au Voyage »
- M Glinka: trio pathétique (larghetto)
Les classes de Françoise Dornier, Yua Souverbie, Frédéric Lagarde et Christophe Beau vous invitent en concert de Musique de Chambre.
Le jeudi 18 juin 2026
de 18h00 à 19h00
Le mardi 16 juin 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T20:00:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00;2026-06-18T18:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr
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