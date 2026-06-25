Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Amiens
Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Amiens vendredi 19 mars 2027.
Amiens
Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:00:00
fin : 2027-03-19 21:30:00
Date(s) :
2027-03-19
Musique symphonique
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JURAJ VALCUHA, DIRECTION RAPHAËL PERRAUD, VIOLONCELLE
VEN 19 MARS 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE
La grande soirée orchestrale !
Immense honneur que celui de recevoir à nouveau le National , formation majeure de Radio France ! Pour cette soirée exceptionnelle, la baguette est confiée au jeune chef Juraj Valcuha pour un programme exceptionnel. D’abord, le violoncelle vu par le compositeur français Alexandre Desplat, célèbre à Hollywood et ailleurs pour ses musiques de films. Avant l’entracte, Le Mandarin merveilleux de Bartók, inspiré d’un conte chinois sulfureux, qui scandalisa la critique à sa création et vient ici, à l’image du Sacre du printemps de Stravinsky, saluer l’audace des compositeurs du début du XXème siècle. Enfin, Beethoven qui écrivit dans une période heureuse de sa vie sa Symphonie n°4, enlevée et chantante, plus secrète et plus délicate que les éclatantes Troisième et Cinquième, menue dame grecque prise entre deux dieux nordiques telle que s’en moquait Schumann, et qui a pourtant beaucoup à révéler.
Programme
Alexandre Desplat
Concerto pour violoncelle et orchestre
Béla Bartók
Le mandarin merveilleux, suite
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°4
VEN 19 MARS 2027 • 20H
Musique symphonique
Grand Théâtre
Tarif 4 • 15 à 45€
1h30
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Musique symphonique
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JURAJ VALCUHA, DIRECTION RAPHAËL PERRAUD, VIOLONCELLE
VEN 19 MARS 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE
La grande soirée orchestrale !
Immense honneur que celui de recevoir à nouveau le National , formation majeure de Radio France ! Pour cette soirée exceptionnelle, la baguette est confiée au jeune chef Juraj Valcuha pour un programme exceptionnel. D’abord, le violoncelle vu par le compositeur français Alexandre Desplat, célèbre à Hollywood et ailleurs pour ses musiques de films. Avant l’entracte, Le Mandarin merveilleux de Bartók, inspiré d’un conte chinois sulfureux, qui scandalisa la critique à sa création et vient ici, à l’image du Sacre du printemps de Stravinsky, saluer l’audace des compositeurs du début du XXème siècle. Enfin, Beethoven qui écrivit dans une période heureuse de sa vie sa Symphonie n°4, enlevée et chantante, plus secrète et plus délicate que les éclatantes Troisième et Cinquième, menue dame grecque prise entre deux dieux nordiques telle que s’en moquait Schumann, et qui a pourtant beaucoup à révéler.
Programme
Alexandre Desplat
Concerto pour violoncelle et orchestre
Béla Bartók
Le mandarin merveilleux, suite
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°4
VEN 19 MARS 2027 • 20H
Musique symphonique
Grand Théâtre
Tarif 4 • 15 à 45€
1h30
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Symphonic Music
NATIONAL ORCHESTRA OF FRANCE
JURAJ VALCUHA, CONDUCTOR RAPHA%CBL PERRAUD, CELLO
FRIDAY, MARCH 19, 2027 %B7 8:00 PM
GRAND TH%C9%C2TRE
A grand evening of orchestral music!
It is a tremendous honor to once again welcome the %AB National %BB, Radio France’s premier ensemble! For this exceptional evening, the baton is entrusted to the young conductor Juraj Valcuha for a remarkable program. First up is the cello as envisioned by French composer Alexandre Desplat, renowned in Hollywood and beyond for his film scores. Before intermission, Bartók’s *The Miraculous Mandarin*, inspired by a scandalous Chinese folktale, which shocked critics at its premiere and is presented here, much like Stravinsky’s *The Rite of Spring*, to celebrate the audacity of early 20th-century composers. Finally, Beethoven, who composed his Symphony No. 4—lively and melodious, more intimate and delicate than the dazzling Third and Fifth—during a happy period of his life, %ABa petite Greek lady caught between two Norse gods%BB, as Schumann mockingly put it, and yet one that has much to reveal.
Program
Alexandre Desplat
Cello Concerto
Béla Bartók
The Miraculous Mandarin, suite
Ludwig van Beethoven
Symphony No. 4
FRI, MARCH 19, 2027, 8:00 PM
Symphonic Music
Grand Théâtre
Prices: 4–15%E0 45?
1h30
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Concert symphonique — Au cœur de la musique latine Amiens 30 juin 2026
- Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens 1 juillet 2026
- 22éme edition Voyage au coeur de l’été Amiens 1 juillet 2026
- LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Amiens 2 juillet 2026
- Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens 2 juillet 2026