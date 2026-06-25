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Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Amiens

Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Amiens vendredi 19 mars 2027.

Adresse
Place Léon Gontier
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Début
vendredi 19 mars 2027
Fin
vendredi 19 mars 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif

Amiens

Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:00:00
fin : 2027-03-19 21:30:00

Date(s) :
2027-03-19

Musique symphonique
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JURAJ VALCUHA, DIRECTION RAPHAËL PERRAUD, VIOLONCELLE
VEN 19 MARS 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE

La grande soirée orchestrale !

Immense honneur que celui de recevoir à nouveau le National , formation majeure de Radio France ! Pour cette soirée exceptionnelle, la baguette est confiée au jeune chef Juraj Valcuha pour un programme exceptionnel. D’abord, le violoncelle vu par le compositeur français Alexandre Desplat, célèbre à Hollywood et ailleurs pour ses musiques de films. Avant l’entracte, Le Mandarin merveilleux de Bartók, inspiré d’un conte chinois sulfureux, qui scandalisa la critique à sa création et vient ici, à l’image du Sacre du printemps de Stravinsky, saluer l’audace des compositeurs du début du XXème siècle. Enfin, Beethoven qui écrivit dans une période heureuse de sa vie sa Symphonie n°4, enlevée et chantante, plus secrète et plus délicate que les éclatantes Troisième et Cinquième, menue dame grecque prise entre deux dieux nordiques telle que s’en moquait Schumann, et qui a pourtant beaucoup à révéler.

Programme
Alexandre Desplat
Concerto pour violoncelle et orchestre

Béla Bartók
Le mandarin merveilleux, suite

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°4

VEN 19 MARS 2027 • 20H

Musique symphonique
Grand Théâtre
Tarif 4 • 15 à 45€
1h30

Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Musique symphonique
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
JURAJ VALCUHA, DIRECTION RAPHAËL PERRAUD, VIOLONCELLE
VEN 19 MARS 2027 · 20H
GRAND THÉÂTRE

La grande soirée orchestrale !

Immense honneur que celui de recevoir à nouveau le National , formation majeure de Radio France ! Pour cette soirée exceptionnelle, la baguette est confiée au jeune chef Juraj Valcuha pour un programme exceptionnel. D’abord, le violoncelle vu par le compositeur français Alexandre Desplat, célèbre à Hollywood et ailleurs pour ses musiques de films. Avant l’entracte, Le Mandarin merveilleux de Bartók, inspiré d’un conte chinois sulfureux, qui scandalisa la critique à sa création et vient ici, à l’image du Sacre du printemps de Stravinsky, saluer l’audace des compositeurs du début du XXème siècle. Enfin, Beethoven qui écrivit dans une période heureuse de sa vie sa Symphonie n°4, enlevée et chantante, plus secrète et plus délicate que les éclatantes Troisième et Cinquième, menue dame grecque prise entre deux dieux nordiques telle que s’en moquait Schumann, et qui a pourtant beaucoup à révéler.

Programme
Alexandre Desplat
Concerto pour violoncelle et orchestre

Béla Bartók
Le mandarin merveilleux, suite

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°4

VEN 19 MARS 2027 • 20H

Musique symphonique
Grand Théâtre
Tarif 4 • 15 à 45€
1h30

Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep   .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79  accueil@mca-amiens.com

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English :

Symphonic Music
NATIONAL ORCHESTRA OF FRANCE
JURAJ VALCUHA, CONDUCTOR RAPHA%CBL PERRAUD, CELLO
FRIDAY, MARCH 19, 2027 %B7 8:00 PM
GRAND TH%C9%C2TRE

A grand evening of orchestral music!

It is a tremendous honor to once again welcome the %AB National %BB, Radio France’s premier ensemble! For this exceptional evening, the baton is entrusted to the young conductor Juraj Valcuha for a remarkable program. First up is the cello as envisioned by French composer Alexandre Desplat, renowned in Hollywood and beyond for his film scores. Before intermission, Bartók’s *The Miraculous Mandarin*, inspired by a scandalous Chinese folktale, which shocked critics at its premiere and is presented here, much like Stravinsky’s *The Rite of Spring*, to celebrate the audacity of early 20th-century composers. Finally, Beethoven, who composed his Symphony No. 4—lively and melodious, more intimate and delicate than the dazzling Third and Fifth—during a happy period of his life, %ABa petite Greek lady caught between two Norse gods%BB, as Schumann mockingly put it, and yet one that has much to reveal.

Program
Alexandre Desplat
Cello Concerto

Béla Bartók
The Miraculous Mandarin, suite

Ludwig van Beethoven
Symphony No. 4

FRI, MARCH 19, 2027, 8:00 PM

Symphonic Music
Grand Théâtre
Prices: 4–15%E0 45?
1h30

Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2

L’événement Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS

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