Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Amiens

Amiens

Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:00:00

fin : 2027-03-19 21:30:00

Date(s) :

2027-03-19

Musique symphonique

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

JURAJ VALCUHA, DIRECTION RAPHAËL PERRAUD, VIOLONCELLE

VEN 19 MARS 2027 · 20H

GRAND THÉÂTRE

La grande soirée orchestrale !

Immense honneur que celui de recevoir à nouveau le National , formation majeure de Radio France ! Pour cette soirée exceptionnelle, la baguette est confiée au jeune chef Juraj Valcuha pour un programme exceptionnel. D’abord, le violoncelle vu par le compositeur français Alexandre Desplat, célèbre à Hollywood et ailleurs pour ses musiques de films. Avant l’entracte, Le Mandarin merveilleux de Bartók, inspiré d’un conte chinois sulfureux, qui scandalisa la critique à sa création et vient ici, à l’image du Sacre du printemps de Stravinsky, saluer l’audace des compositeurs du début du XXème siècle. Enfin, Beethoven qui écrivit dans une période heureuse de sa vie sa Symphonie n°4, enlevée et chantante, plus secrète et plus délicate que les éclatantes Troisième et Cinquième, menue dame grecque prise entre deux dieux nordiques telle que s’en moquait Schumann, et qui a pourtant beaucoup à révéler.

Programme

Alexandre Desplat

Concerto pour violoncelle et orchestre

Béla Bartók

Le mandarin merveilleux, suite

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°4

VEN 19 MARS 2027 • 20H

Musique symphonique

Grand Théâtre

Tarif 4 • 15 à 45€

1h30

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Musique symphonique

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

JURAJ VALCUHA, DIRECTION RAPHAËL PERRAUD, VIOLONCELLE

VEN 19 MARS 2027 · 20H

GRAND THÉÂTRE

La grande soirée orchestrale !

Immense honneur que celui de recevoir à nouveau le National , formation majeure de Radio France ! Pour cette soirée exceptionnelle, la baguette est confiée au jeune chef Juraj Valcuha pour un programme exceptionnel. D’abord, le violoncelle vu par le compositeur français Alexandre Desplat, célèbre à Hollywood et ailleurs pour ses musiques de films. Avant l’entracte, Le Mandarin merveilleux de Bartók, inspiré d’un conte chinois sulfureux, qui scandalisa la critique à sa création et vient ici, à l’image du Sacre du printemps de Stravinsky, saluer l’audace des compositeurs du début du XXème siècle. Enfin, Beethoven qui écrivit dans une période heureuse de sa vie sa Symphonie n°4, enlevée et chantante, plus secrète et plus délicate que les éclatantes Troisième et Cinquième, menue dame grecque prise entre deux dieux nordiques telle que s’en moquait Schumann, et qui a pourtant beaucoup à révéler.

Programme

Alexandre Desplat

Concerto pour violoncelle et orchestre

Béla Bartók

Le mandarin merveilleux, suite

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°4

VEN 19 MARS 2027 • 20H

Musique symphonique

Grand Théâtre

Tarif 4 • 15 à 45€

1h30

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

Symphonic Music

NATIONAL ORCHESTRA OF FRANCE

JURAJ VALCUHA, CONDUCTOR RAPHA%CBL PERRAUD, CELLO

FRIDAY, MARCH 19, 2027 %B7 8:00 PM

GRAND TH%C9%C2TRE

A grand evening of orchestral music!

It is a tremendous honor to once again welcome the %AB National %BB, Radio France’s premier ensemble! For this exceptional evening, the baton is entrusted to the young conductor Juraj Valcuha for a remarkable program. First up is the cello as envisioned by French composer Alexandre Desplat, renowned in Hollywood and beyond for his film scores. Before intermission, Bartók’s *The Miraculous Mandarin*, inspired by a scandalous Chinese folktale, which shocked critics at its premiere and is presented here, much like Stravinsky’s *The Rite of Spring*, to celebrate the audacity of early 20th-century composers. Finally, Beethoven, who composed his Symphony No. 4—lively and melodious, more intimate and delicate than the dazzling Third and Fifth—during a happy period of his life, %ABa petite Greek lady caught between two Norse gods%BB, as Schumann mockingly put it, and yet one that has much to reveal.

Program

Alexandre Desplat

Cello Concerto

Béla Bartók

The Miraculous Mandarin, suite

Ludwig van Beethoven

Symphony No. 4

FRI, MARCH 19, 2027, 8:00 PM

Symphonic Music

Grand Théâtre

Prices: 4–15%E0 45?

1h30

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Musique Symphonique à la Maison de la Culture ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS