Musique Symphonique à la Maison de la Culture PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens
Musique Symphonique à la Maison de la Culture PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens mercredi 7 avril 2027.
Amiens
Musique Symphonique à la Maison de la Culture PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07 12:30:00
fin : 2027-04-07
Date(s) :
2027-04-07
PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE
MER 7 AVR 2027 • 12H30
ENTREE LIBRE
PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE
MER 7 AVR 2027 • 12H30
ENTREE LIBRE .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MUSICAL INTERLUDE WITH THE PICARDIE ORCHESTRA
WED, APR 7, 2027 ? 12:30 PM
FREE ADMISSION
L’événement Musique Symphonique à la Maison de la Culture PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Concert symphonique — Au cœur de la musique latine Amiens 30 juin 2026
- Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens 1 juillet 2026
- 22éme edition Voyage au coeur de l’été Amiens 1 juillet 2026
- LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Amiens 2 juillet 2026
- Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens 2 juillet 2026