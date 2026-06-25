Musique Symphonique à la Maison de la Culture PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens mercredi 7 avril 2027.

Amiens

Musique Symphonique à la Maison de la Culture PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07 12:30:00

fin : 2027-04-07

Date(s) :

2027-04-07

PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE

MER 7 AVR 2027 • 12H30

ENTREE LIBRE

PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE

MER 7 AVR 2027 • 12H30

ENTREE LIBRE .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

MUSICAL INTERLUDE WITH THE PICARDIE ORCHESTRA

WED, APR 7, 2027 ? 12:30 PM

FREE ADMISSION

L’événement Musique Symphonique à la Maison de la Culture PAUSE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE PICARDIE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS