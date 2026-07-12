My ladies rock variations Fontenay-le-Comte
vendredi 28 mai 2027 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
My ladies rock variations
22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28 20:30:00
fin : 2027-05-28 21:45:00
Date(s) :
2027-05-28
Festival TendanSe
Habitué à croiser la danse avec le cinéma, la vidéo ou la musique, le chorégraphe Jean Claude Gallotta explore ici l’univers du rock féminin. Une histoire qui s’écrit souvent au masculin, reléguant les femmes au rôle d’égéries, de groupies ou de muses… mais pas pour le chorégraphe !
Il signe une célébration vibrante et libératrice des grandes figures féminines du rock, une pièce pétillante et énergique portée par les voix mythiques d’Aretha Franklin, Janis Joplin, Patti Smith ou encore Brenda Lee. Une playlist furieuse et exaltée qui devient ici matière à danser !
Le spectacle My Ladies Rock, qui a largement tourné dans sa forme première, est recréé aujourd’hui dans une variante à six interprètes. La danse se fait tour à tour électrique, tendre et explosive. Elle ravive sur scène l’énergie brute de ces héroïnes musicales et transforme leur rage, leur courage et leur puissance en un formidable élan chorégraphique.
Ces Variations ouvrent grand le versant féminin du rock, peut-être plus enthousiasmant encore puisqu’il rejoint le combat loin d’être achevé de la cause des femmes.
Durée 1h15 I Conseillé à partir de 12 ans
Placement numéroté
Tarif C
Plein tarif (hors abonnement) 25€
Tarif partenaires (hors abonnement) 22€
Tarif réduit (hors abonnement) 15€
Abonnés tout public 20€
Abonnés tarif réduit 13€ .
22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TendanSe Festival
L’événement My ladies rock variations Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)
- Niveau suivant Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 15 juillet 2026
- Atelier enfant A la recherche des grimaces Quai Poëy d’Avant Fontenay-le-Comte 16 juillet 2026
- Concert Des Rives d’été Duo Hallyday Fontenay-le-Comte 16 juillet 2026
- Concert d’orgue Charles Balayer & Mariamielle Lamagat Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte 18 juillet 2026
- Sur les Rails Cie Lombric Spaghetti Les Ricochets en territoire Espace Jean-Jaurès Fontenay-le-Comte 22 juillet 2026