Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

My ladies rock variations

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28 21:45:00

Date(s) :

2027-05-28

Festival TendanSe

Habitué à croiser la danse avec le cinéma, la vidéo ou la musique, le chorégraphe Jean Claude Gallotta explore ici l’univers du rock féminin. Une histoire qui s’écrit souvent au masculin, reléguant les femmes au rôle d’égéries, de groupies ou de muses… mais pas pour le chorégraphe !

Il signe une célébration vibrante et libératrice des grandes figures féminines du rock, une pièce pétillante et énergique portée par les voix mythiques d’Aretha Franklin, Janis Joplin, Patti Smith ou encore Brenda Lee. Une playlist furieuse et exaltée qui devient ici matière à danser !

Le spectacle My Ladies Rock, qui a largement tourné dans sa forme première, est recréé aujourd’hui dans une variante à six interprètes. La danse se fait tour à tour électrique, tendre et explosive. Elle ravive sur scène l’énergie brute de ces héroïnes musicales et transforme leur rage, leur courage et leur puissance en un formidable élan chorégraphique.

Ces Variations ouvrent grand le versant féminin du rock, peut-être plus enthousiasmant encore puisqu’il rejoint le combat loin d’être achevé de la cause des femmes.

Durée 1h15 I Conseillé à partir de 12 ans

Placement numéroté

Tarif C

Plein tarif (hors abonnement) 25€

Tarif partenaires (hors abonnement) 22€

Tarif réduit (hors abonnement) 15€

Abonnés tout public 20€

Abonnés tarif réduit 13€ .

22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

TendanSe Festival

L’événement My ladies rock variations Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin