Mystère au crépuscule, Salle des fêtes de Lacapelle – Cahors, Cahors

lundi 24 août 2026 · Salle des fêtes de Lacapelle - Cahors · Cahors

Informations pratiques

Mystère au crépuscule Lundi 24 août, 19h00 Salle des fêtes de Lacapelle – Cahors Lot

Gratuit avec inscription. Nombre de participants limités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T19:00:00+02:00 – 2026-08-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T19:00:00+02:00 – 2026-08-24T22:00:00+02:00

Rdv à la salle des fêtes de Lacapelle à Cahors. Soirée animée par la LPO Occitanie DT Lot. Il y aura d’abord une projection d’un film de 50 mn puis une balade nocturne à la découverte de la biodiversité nocturne. De 19h00 à 22h00.

Inscriptions auprès de la LPO au 05 65 22 28 12

Salle des fêtes de Lacapelle – Cahors Chemin de Lacapelle 46000 CAHORS Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 22 28 12 »}]

Projection d’un film de 50 mn puis balade nocturne.

Marc Esslinger