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Mystère au crépuscule, Salle des fêtes de Lacapelle – Cahors, Cahors

lundi 24 août 2026 · Salle des fêtes de Lacapelle - Cahors · Cahors

Mystère au crépuscule, Salle des fêtes de Lacapelle – Cahors, Cahors

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
Salle des fêtes de Lacapelle - Cahors
Adresse
Chemin de Lacapelle 46000 CAHORS
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Gratuit avec inscription. Nombre de participants limités.

Mystère au crépuscule Lundi 24 août, 19h00 Salle des fêtes de Lacapelle – Cahors Lot

Gratuit avec inscription. Nombre de participants limités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T19:00:00+02:00 – 2026-08-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-24T19:00:00+02:00 – 2026-08-24T22:00:00+02:00

Rdv à la salle des fêtes de Lacapelle à Cahors. Soirée animée par la LPO Occitanie DT Lot. Il y aura d’abord une projection d’un film de 50 mn puis une balade nocturne à la découverte de la biodiversité nocturne. De 19h00 à 22h00.
Inscriptions auprès de la LPO au 05 65 22 28 12

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Projection d’un film de 50 mn puis balade nocturne.

Marc Esslinger

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