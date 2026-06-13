Mystère au crépuscule, Salle des fêtes de Lacapelle – Cahors, Cahors
lundi 24 août 2026 · Salle des fêtes de Lacapelle - Cahors · Cahors
Informations pratiques
Mystère au crépuscule Lundi 24 août, 19h00 Salle des fêtes de Lacapelle – Cahors Lot
Gratuit avec inscription. Nombre de participants limités.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T19:00:00+02:00 – 2026-08-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-24T19:00:00+02:00 – 2026-08-24T22:00:00+02:00
Rdv à la salle des fêtes de Lacapelle à Cahors. Soirée animée par la LPO Occitanie DT Lot. Il y aura d’abord une projection d’un film de 50 mn puis une balade nocturne à la découverte de la biodiversité nocturne. De 19h00 à 22h00.
Inscriptions auprès de la LPO au 05 65 22 28 12
Salle des fêtes de Lacapelle – Cahors Chemin de Lacapelle 46000 CAHORS Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 22 28 12 »}]
Projection d’un film de 50 mn puis balade nocturne.
Marc Esslinger
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